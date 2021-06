Svetový deň životného prostredia: Spoločnosť Mars oslavuje príbehy, ktoré môžu pomôcť zmeniť dráhu klimatických zmien a vytvoriť tak lepší zajtrajšok

Znižovanie emisií skleníkových plynov pre zdravšiu planétu

Obnova ekosystémov koralových útesov pre viac rýb v budúcnosti

Inovácie, ktoré zabezpečia, aby sa obal nestal odpadom

4.6.2021 (Webnoviny.sk) -Tohtoročnou témouje Obnova a jeho cieľom je tak zvýšiť povedomie o vplyvoch a rizikách, ktoré poškodené ekosystémy predstavujú pre naše prežitie. V neposlednom rade tiež informovať o dostupných riešeniach. Táto téma je pre spoločnosť Mars, jedného z najväčších svetových výrobkov cukroviniek, potravín a krmív pre domáce zvieratá, zásadná, preto sa jej tiež detailne venuje vo svojom Pláne trvalo udržateľného rozvoja pre ďalšie generácie, ktorého cieľom je podporiť transformačné zmeny v celom rozšírenom dodávateľskom reťazci. Podnikanie spoločnosti Mars sa dotýka mnohých rôznych ekosystémov, preto do ich udržateľnosti Mars dlhodobo investuje. Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5.6.), Mars oslavuje niektoré príbehy, ktoré môžu pomôcť zmeniť dráhu klimatických zmien a vytvoriť tak lepší zajtrajšok.Ako ukazuje najnovšia správa OSN, emisie skleníkových plynov (GHG) celosvetovo rastú už tri po sebe idúce roky. Mars preto kladie vysoký dôraz na zníženie svojej uhlíkovej stopy a v posledných dvoch rokoch sa podarilo prerušiť väzbu medzi ekonomickým rastom a rastom uhlíka, čo dokazuje, že podnikanie môže byť úspešné, a pritom stále znižovať svoje emisie. Vďaka týmto úspechom môže Mars s hrdosťou oznámiť, že je na dobrej ceste kTento podiel by spoločnosť mohla dosiahnuť už vOkrem tohto v súčasnej dobe viac ako 54% používanej elektriny pochádza z obnoviteľných zdrojov, pričomprevádzkuje spoločnosť, ktorá získavaĎalších osem krajín sa k nim pridá do roku 2025.Toto je súčasťou Science Based Targets (SBTs) spoločnosti v súlade s Parížskou dohodou. Cieľom tak je znížiť emisie GHG naprieč hodnotovým reťazcom Marsu o 27% do roku 2025 a o 67% do roku 2050. Týmto prispieva ku globálnemu cieľu, ktorý je v súlade so znížením emisií potrebným pre udržanie otepľovanie zeme pod 2 °C.Ekosystémy koralových útesov sú zásadné pre zabezpečenie budúcnosti plnej rýb. Spolieha na ne 500 miliónov ľudí či už z hľadiska jedla, príjmu či ochrany pobrežia. Podnikanie v oblasti starostlivosti o zvieratá v spoločnosti Mars na nich takisto závisí, najmä v oblasti získavania surovín pre výrobky Mars. Spoločnosť tak počas posledných 13 rokov investovala viac ako 10 miliónov dolárov do výskumu, budovania a zapájania komunít. Vďaka tomu bola vyvinutá špeciálna nízkonákladová a reprodukovateľná metóda obnovy koralových útesov, prostredníctvom ktorej sú na koralová polia a útesy umiestňované šesťhranné oceľové konštrukcie pokryté pieskom, tzv. koralové pavúky, ktoré pomáhajú upevňovať fragmenty koralov. Takto bolo obnovených už 285 000 fragmentov koralov a 19 000 hviezdic.- nárast pokrytia koralov z 5% na 55% - preto bolo rozhodnuté, že. Prostredníctvom jednej zo svojich značiek krmív pre mačky Sheba sa spoločnosť zapojila do, pričom sa zaviazala obnoviťTo ukazuje, že existuje riešenie vytvorené človekom na problém, ktorý človek spôsobil. Zároveň to dokazuje, že úbytok biotopov a biodiverzity je možné zvrátiť.Cieľom Marsu je vytvoriť svet, kde sa obaly nestávajú odpadom, preto spoločnosť prehodnocuje svoj prístup k obalom. To zahŕňa ako elimináciu toho, čo nie je nutné, tak redizajn súčasných obalov, aby sa zabezpečilo, že budúJednou z nových inovácií, na ktorých vývoji spoločnosť pracuje, je napríklad prvý potravinársky nezávadný obal vyrobený z jednodruhového recyklovateľného materiálu, ktorý je vyrobený z ryžových vrecúšok do mikrovlnnej rúry. Tento materiál poskytuje rovnakú funkčnosť a napĺňa vysoké bezpečnostné štandardy, ktoré značka svojim zákazníkom pravidelne ponúka. Pri niektorých obľúbených Mars produktoch zo segmentu krmív pre zvieratá tak nájdete v primárnych obaloch začlenený recyklovaný plast. Spoločne s poprednými výrobcami biologicky odbúrateľných materiálov spoločnosť vyvíja ekologické technológie, vďaka ktorým môžu byť obaly mnohých milovaných maškŕt plne kompostovateľné.Riešenie otázok dizajnu je jednou časťou celej skladačky, je však veľmi dôležité mať na miestnych trhoch zavedené tiež správne recyklačné a odpadové systémy, aby sa podporovali transformačné zmeny. Preto Mars v spolupráci s ďalšími podnikmi, priemyslami a miestnymi vládami pracuje na zlepšení systému recyklácie a odpadového hospodárstva.Informačný servis