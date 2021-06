Tesco prekvapilo včelími úľmi pri obchode, pripomenulo si tak Svetový deň životného prostredia

Včelie úle už aj pri obchode Tesca

Aj tieto projekty na podporu včiel vznikli s pomocou grantu Tesca Vy rozhodujete, my pomáhame:



Naše včely, z., Žilina – Vo včelíne za horou zveľadili okolie včelína s dôrazom na ekologický chov včiel.



Včielkovo, Nitra - Projekt medové raňajky sa stal veľmi obľúbeným prvkom vzdelávania nielen v škôlkach, deťom pomáha spoznať život včiel.



Základná škola Topoľčany -Škola poskytla zážitkové vyučovania priamo v školskej včelnici.



Občianske združenie Verejnô, Liptov - Náučné úle prístupné pre verejnosť a výsadba medonosných rastlín v predzáhradkách bytoviek.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.6.2021 (Webnoviny.sk) -Opeľovače vrátane včiel sú neoddeliteľnou súčasťou zdravých ekosystémov a majú významnú úlohu pre udržateľné poľnohospodárstvo a výrobu potravín. Bez opeľovačov by na pultoch chýbalo ovocie, zelenina, koreniny, oleje, ovocné šťavy, džúsy, kakao, všetky výrobky s cukrom, kvalitné mäso, mak, káva, čaj, horčica, víno, pivo, medové produkty, oblečenie z bavlny či výrobky z kaučuku. Opeľovače prispievajú aj k ochrane biodiverzity, čím významne pomáhajú k zdravému životnému prostrediu, a teda aj k zdraviu ľudí. Sektor potravinárstva je tak úzko prepojený so životným prostredím a jeho kvalitou.Projekt umiestnenia včelích úľov vznikol v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktoré už niekoľko rokov podporuje opeľovače a upozorňuje na ich ohrozenie v rámci projektu Mestské včely. Jednoduchými a ľahko uskutočniteľnými opatreniami v spolupráci s mestami inšpiruje ľudí k prírode blízkej údržbe mestskej zelene, popularizuje včelárenie a zachovanie mestskej "divočiny". Aj vďaka takýmto projektom včely v mestách zažívajú v posledných rokoch rozmach a najnovšie sa pridal i reťazec Tesco.Na vzniku komunitnej záhrady Tesca na Zlatých pieskoch sa spolu s organizáciou Živica podieľajú priamo aj kolegovia Tesca. Jej súčasťou je od minulého roka už viac ako tridsiatka ovocných stromov a krov. Sad bude po dokončení slúžiť na oddych a trávenie voľného času kolegov Tesca a zároveň pôjde o priestor pre prírodu vo všetkých jej pestrých formách."Veľmi sa tešíme, že našu komunitnú záhradu po novom obohatili už aj včelie úle. Symbolicky sme si tak pripomenuli Svetový deň životného prostredia, ktorý každoročne pripadá na 5. jún. V Tescu nám záleží na ochrane prírodných zdrojov a trvalej udržateľnosti, a to vo všetkom, čo na Slovensku robíme," hovorí"Opeľovače sú dnes v ohrození naprieč celou Európou a výzvy súvisiace s touto témou, rovnako tak aj s klimatickou zmenou nedokáže vyriešiť jeden človek či jedna firma. Všetci však dokážeme prispieť a nielen urobiť niečo dobré, prospešné, ale zároveň i inšpirovať ostatných. S Tescom spolupracujeme už dlhodobo. Veľmi sa tešíme, že teraz môžeme spolupracovať na ďalšom projekte, ktorý prináša včely do mesta a zároveň podporuje biodiverzitu," dopĺňaTesco podporuje ochranu životného prostredia dlhodobo aj v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Počas existencie obľúbeného grantu, ktorý poskytuje financie na užitočné komunitné projekty, sa zrealizovali desiatky nápadov na ochranu včiel aj prírody naprieč Slovenskom.Tesco upozornilo na veľký význam včiel a potrebu ich ochrany už v minulosti. Reťazec pripravil v spolupráci s rezortom životného prostredia pred troma rokmi zaujímavú aktivitu, ktorá sa stretla s výrazným ohlasom širokej verejnosti. Na jeden deň zmizli z regála hypermarketu v bratislavskom Lamači výrobky, pričom cieľom bolo ukázať, ako by vyzerali obchody s potravinami, keby zmizli včely a ostatné opeľovače. V Európe je totiž dnes ohrozených až 40 % včiel a 30 % motýľov. Pritom až takmer 75 % plodín závisí práve od opeľovačov. Ciele, záväzky a úspechy Tesca v oblasti spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti predstavuje správa reťazca s názvom Plán malých pomocí Informačný servis