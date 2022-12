Svetový program na podporu dievčat prišiel aj na Slovensko

Pozitívny dopad programu Inspiring Girls:



70 % dievčat hovorí, že o svojej budúcnosti rozmýšľa inak po tom, ak sa stretli s pozitívnym ženským vzorom,



93 % dievčat hovorí, že ak sledujú vplyvné úspešné ženy na sociálnych sieťach, zvyšujú sa ich osobné a kariérne ašpirácie,



po stretnutí so ženským vzorom z vedecko-technického prostredia sa pravdepodobnosť, že sa dievča rozhodne pre kariéru v tejto oblasti, zvyšuje dvojnásobne.



9.12.2022 (Webnoviny.sk) -Táto celosvetová organizácia prepája dievčatá v školách s inšpiratívnymi ženami z rôznorodých oblastí. Prichádzajú tak do kontaktu s pozitívnymi ženskými vzormi a učia sa, že ich život a kariéru neurčujú rodové stereotypy, ale ich vlastné ambície, sny a práca na sebe.Výskumy ukázali, že až 67% dievčat vo veku od 11 do 21 rokov si myslí, že ženy nemajú rovnaké príležitosti ako muži, 30 % dievčat vo veku od 11 do 16 rokov si myslí, že vedecko-technologické predmety sú len pre chlapcov a až 55 % dievčat vo veku od 7 do 21 rokov hovorí, že rodové stereotypy im zabraňujú hovoriť, čo si myslia."Dievčatá na celom svete pociťujú nedostatok sebadôvery a obmedzený prístup k ženským vzorom. Sebavedomie dievčat vo veku 8-14 rokov klesá až o 30%. Toto všetko negatívne ovplyvňuje ich duševnú pohodu, kariéru a schopnosť formovať svoj vlastný život, preto sa snažíme inšpirovať všetky dievčatá, aby sa nebáli mieriť vysoko a ukázať im, že môžu dosiahnuť čokoľvek, čo si zaumienia," hovorí programová manažérka Zuzana Sotáková z občianskeho združenia Ženský Algoritmus, ktoré iniciatívu Inspiring Girls zastrešuje práve na Slovensku."Inakosť nám nie je cudzia a myslíme aj na budúcnosť dievčat a chlapcov na Slovensku. Podporujeme dievčatá, aby robili v živote to, čo ich skutočne baví a zaujíma. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli zapojiť do medzinárodného projektu Inspiring Girls Slovensko. Veríme, že každé jedno dievča je dosť šikovné na to, aby uspelo a presadilo sa v každej jednej pracovnej oblasti, bez rozdielov," hovorí Lucia Macková z oddelenia Spoločenskej zodpovednosti vo VÚB banke.Združenie už stihlo s podporou VÚB na školách zorganizovať 6 prednášok, ktorých sa zúčastnilo vyše 100 žiakov a žiačok. A do konca roka plánujú stihnúť ešte 10 ďalších. Na nich sa mohli stretnúť s úspešnými manažérkami z rôznych oblastí, či už ide o automotive, IT či z práce na rôznych projektoch."Manažérky vedia dievčatá vtiahnuť do svojho príbehu i do následnej diskusie. Atmosféra na stretnutiach je veľmi priateľská a motivačná. Pripravili sme pre ne aj aktivitu, pri ktorej môžu s nami podeliť o svoje vzory alebo vlastnú prácu snov. Ak sa ktokoľvek chce zapojiť, či už ako škola alebo z pozície hostiteľky, nech nás kontaktuje mailom na slovakia@inspiring-girls.com . Taktiež viac informácií máme na našom webe www.inspiring-girls.sk ," dodáva Sotáková.Informačný servis