Svetový rekordér na stovke Issam Assinga mal pozitívny test na doping, osemnásťročnému šprintérovi pozastavili činnosť

Zdolal úradujúceho šampióna

Liek môže spôsobiť rakovinu

12.8.2023 (SITA.sk) - Jednotka pre integritu atletiky (AIU) dočasne zastavila činnosť šprintérovi Issamovi Assingovi zo Surinamu pre pozitívny dopingový test na zakázanú látku GW1516.Osemnásťročný rodák z americkej Atlanty nemôže nikde súťažiť, kým AIU nepreskúma jeho prípad.Assinga len pred dvomi týždňami zlepšil svetový rekord pretekára do 20 rokov na mužskej stovke s časom 9,89 s, stalo sa tak na kontinentálnom šampionáte v Brazílii. Je to zároveň nový juhoamerický seniorský rekord na stovke mužov.Issam Assinga v apríli tohto roka zdolal v priamom súboji na stovke aj úradujúceho majstra sveta na dvojstovke Američana Noaha Lylesa, na podujatí v texaskom Lubbocku dosiahol s podporou vetra čas 9,83 s.V šprinte na 200 m sa Assinga dostal pod 20 sekúnd, keď zabehol čas 19,97 s.GW1516 je experimentálny liek, ktorý môže zmeniť metabolizmus v tele a je považovaný za príliš nebezpečný na použitie u ľudí.Pôvodne mal pomáhať k rýchlejšiemu spaľovaniu tuku a zlepšeniu výdrže, no pri klinických testoch sa zistilo, že môže spôsobiť rakovinu. Svetová antidopingová agentúra (WADA) už v roku 2013 varovala, že vrcholoví športovci by ho nemali užívať.