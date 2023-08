Manchester City začal novú sezónu Premier League výhrou v Burnley, Haaland sa zaskvel dvoma gólmi

Haaland je uvoľnený a bez stresu

Duel museli dvakrát prerušiť

12.8.2023 (SITA.sk) - Úradujúci anglický futbalový šampión Manchester City odštartoval sezónu 2023/2024 v Premier League víťazstvom 3:0 na pôde FC Burnley, ktoré viedol ako tréner niekdajší hráč "Citizens" Vincent Kompany Dvakrát sa na Turf Moor strelecky presadil nórsky kanonier Erling Haaland a tretí gól pridal Rodri. Kevin De Bruyne sa pri návrate do akcie znova zranil.Haaland začal aktuálny ročník tak ako ten predchádzajúci, v ktorom ManCity zaznamenal majstrovské treble. Dvadsaťtriročný útočník k nemu prispel celkovo 52 gólmi, vrátane 36 v lige."Stále sme len na začiatku maratónu, ale ja som uvoľnený a bez stresu. Musím využiť zmätok okolo seba a podávať výkony na ihrisku. Musím pokračovať v práci, zostať pokojný a nesústrediť sa na negatívne veci," vyhlásil Haaland, ktorý v 1. kole minulej sezóny PL strelil dva góly West Hamu United.Belgický stredopoliar De Bruyne odohral iba 23 minút, kým si obnovil zranenie stehenného svalu z ostatného finále Ligy majstrov."Je to škoda. Dobre sa zotavil, ale teraz sme o neho prišli na nejaký čas," skonštatoval kouč Manchestru City Pep Guardiola Ten doprial debut v drese tímu z Etihad Stadium chorvátskemu obrancovi Joškovi Gvardiolovi, ktorý prišiel na trávnik v druhom polčase ako striedajúci hráč.Zápas v Burnley poznačili dva incidenty, o ktoré sa postarali domáci fanúšikovia. V prvom polčase jeden z divákov zasiahol hosťujúceho obrancu Rica Lewisa zapaľovačom do tváre, keď sa nachádzal pri rohovej zástavke.Polícia vyviedla agresora zo štadióna, hrozí mu zákaz vstupu na Turf Moor. FC Burnley označil útok ako "neprijateľný".V druhom polčase rozhodca prerušil duel, keď sa divák snažil dostať na hraciu plochu. Bezpečnostná služba mu v tom zabránila.