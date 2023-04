Svetový šampionát hráčov do 20 rokov nakoniec bude v Argentíne, Slováci spoznajú súperov už v piatok

Argentína namiesto Indonézie

Žreb skupinovej časti bude v piatok

Slováci sú zo zmeny nadšení

18.4.2023 (SITA.sk) - Náhradným dejiskom tohtoročných majstrovstiev sveta futbalistov do 20 rokov, na ktorých sa predstavia aj slovenskí reprezentanti, bude Argentína. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v pondelok oznámila toto rozhodnutie dva týždne po tom, ako odňala organizátorské právo Indonézii.Turnaj sa uskutoční. Namiesto tímu Indonézie sa na podujatí predstaví argentínska „dvadsiatka“, ktorá pôvodne nepostúpila na šampionát.Prezident FIFA Gianni Infantino vo vyhlásení uviedol, že „krajina obhajcov titulu majstra sveta otvorí svoje brány budúcim veľkým hviezdam svetového futbalu“.„Od roku 1977 sa na tomto turnaji zúčastnili najväčší hráči ostatných desaťročí, vrátane Diega Maradonu, Lionela Messiho, Paula Pogbu, Erlinga Haalanda a mnohých ďalších,“ povedal Infantino a poďakoval tiež argentínskym predstaviteľom „za to, že dokázali zorganizovať turnaj v takom krátkom čase“.Minister hospodárstva Sergio Massa uviedol, že Argentína podpísala všetky medzinárodné dohody, ktoré FIFA od tamojšej vlády požadovala. Žreb skupinovej časti sa uskutoční v piatok vo švajčiarskom Zürichu.Pôvodní organizátori šampionátu z Indonézie mali problém s účasťou izraelskej reprezentácie. Ako prvý vystúpil proti účasti mladíkov z Izraela guvernér Bali Wayan Koster, ktorý žiadal dištanc pre Izraelčanov, keďže Indonézia neudržiava ani formálne diplomatické vzťahy s Izraelom.Dôvodom je dlhotrvajúci konflikt na Blízkom východe medzi arabskými štátmi a Izraelom o územie Palestíny. Proti účasti hráčov Izraela vystúpili v hlavnom meste Jakarta aj konzervatívne moslimské organizácie.Okrem Izraelčanov budú Európu na MS hráčov do 20 rokov zastupovať aj Angličania, Francúzi, Taliani a Slováci pod vedením trénera Alberta Rusnáka . Tí si vybojovali účasť na vlaňajších domácich majstrovstvách Európy futbalistov do 19 rokov, keď v baráži zdolali Rakúšanov.„Privítal som to s veľkým nadšením, keďže ideme do krajiny majstrov sveta, kde je futbal náboženstvom a v krajine je momentálne futbalový ošiaľ zo zisku titulu na MS v Katare. Všetci sme vo veľkom očakávaní, čo nám prinesie žreb prinesie,“ povedal pre futbalsfz.sk tréner Rusnák.