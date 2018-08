Svetový židovský kongres je znepokojený antisemitizmom v Nemecku

Ilustračné foto. Foto: TASR/Bohdan Kopčák Foto: TASR/Bohdan Kopčák

New York 11. augusta (TASR) - Znepokojenie nad zvyšujúcim sa počtom zaznamenaných antisemitsky motivovaných trestných činov v Nemecku vyjadril Svetový židovský kongres (WJC).Ako vyhlásil v piatok najvyšší predstaviteľ WJC Ronald Lauder, aj keď vymenovanie splnomocnenca vlády pre antisemitizmus Felixa Kleina dokazuje pripravenosť nemeckej vlády riešiť tento problém, je jasné, že je vo všeobecnosti potrebné spoločné úsilie, aby sa zastavil neustále rastúci počet násilných trestných činov a obťažovaní. Nemeckí židia by sa mali cítiť bezpečne a vážene, ako to patrí všetkým občanom spolkovej republiky, vyplynulo z Lauderových slov.Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.V prvom polroku 2018 sa počet ohlásených trestných činov antisemitského charakteru v Nemecku zvýšil podľa oficiálnych zdrojov z vlaňajších 362 na 40l. Tento údaj však nemusí byť konečný, pretože môže dôjsť ešte k dodatočnému ohláseniu ďalších prípadov. Najviac podobných deliktov registrovali v roku 2018 v Berlíne (80), ďalej v Bavorsku (43) a Dolnom Sasku (41).