V Hlbokej doline v Západných Tatrách uviazla ráno rodina

Jalovec 11. augusta (TASR) - V Hlbokej doline v Západných Tatrách uviazla v sobotu ráno 38-ročná česká turistka so svojimi deťmi vo veku 12 a 16 rokov. Rodina chcela zostúpiť do údolia, ale pre rozvodnený potok po dažďoch a chýbajúci most to nebolo možné. Turistom pomáhala Horská záchranná služba (HZS).informovala HZS na svojej internetovej stránke.