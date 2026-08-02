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 24hod.sk    Zo zahraničia

02. augusta 2026

Svetoznámy festival zasiahla tragédia. Po dvoch úmrtiach oznámili organizátori predčasný koniec podujatia


Tagy: Festival Horúčavy Úmrtie Zahraničie

Festival patrí medzi najväčšie svetové podujatia zamerané na psychedelickú trance hudbu. Organizátori hudobného festivalu Ozora v strednom Maďarsku oznámili, že podujatie ukončia skôr, než bolo ...



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759094170_1010877218426321_2605391483723998514_n.png 676x451 2.8.2026 (SITA.sk) - Festival patrí medzi najväčšie svetové podujatia zamerané na psychedelickú trance hudbu.

Organizátori hudobného festivalu Ozora v strednom Maďarsku oznámili, že podujatie ukončia skôr, než bolo pôvodne plánované. Rozhodnutie prijali po sobotňajšom úmrtí dvoch ľudí počas festivalu, ktorý patrí medzi najväčšie svetové podujatia zamerané na psychedelickú trance hudbu.

Festival ukončia skôr po dvoch úmrtiach


Podľa miestneho spravodajského portálu FEOL 45-ročný Američan vyliezol na jednu z konštrukcií pri hlavnom pódiu a následne spadol na zem. Zraneniam na mieste podľahol. Polícia aj organizátori uviedli, že sa domnievajú, že si život vzal úmyselne.


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Ešte v ten istý deň skolabovala 39-ročná Maďarka. Podľa FEOL išlo pravdepodobne o zdravotné komplikácie spôsobené intenzívnymi horúčavami. Pokusy o jej oživenie boli neúspešné.



Organizátori zrušili zvyšok programu


„Vo svetle týchto tragických udalostí sa všetky hudobné programy vrátane programu na pódiu Pumpui skončia dnes o polnoci,“ uviedli organizátori na sociálnej sieti Facebook a vyjadrili sústrasť pozostalým.



Nedeľa mala byť posledným plnohodnotným dňom festivalu, pričom vystúpenia na pódiu Pumpui boli pôvodne naplánované až do skorých ranných hodín v pondelok. Maďarsko je od štvrtka pod najvyšším stupňom výstrahy pred horúčavami a teploty počas víkendu dosahovali až 40 °C.




Zdroj: SITA.sk - Svetoznámy festival zasiahla tragédia. Po dvoch úmrtiach oznámili organizátori predčasný koniec podujatia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Festival Horúčavy Úmrtie Zahraničie
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