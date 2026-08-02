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02. augusta 2026
Politológ: PS bude mať v komunálnych voľbách problém, najlepšie pripravené sú strany Smer, Hlas a KDH
Najlepšie pripravené sú Smer, Hlas a KDH. Najlepšie pripravenými politickými stranami na jesenné spojené
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Najlepšie pripravenými politickými stranami na jesenné spojené komunálne a župné voľby sú podľa politológa Tomáša Koziaka Smer-SD, Hlas-SD a KDH. Výhodu majú najmä vďaka dlhodobo budovaným regionálnym štruktúram. V rámci opozície je podľa neho na tom relatívne dobre aj SaS, zatiaľ čo Progresívne Slovensko stále naráža na slabú prítomnosť v regiónoch.
Najlepšie pripravené sú Smer, Hlas a KDH
Koziak pripomenul, že Smer aj Hlas dodnes ťažia z regionálnych štruktúr, ktorých základy vznikli ešte v 90. rokoch. Silné postavenie má podľa neho aj KDH, ktoré si dlhodobo udržiava podporu najmä na vidieku. „KDH je v regiónoch relatívne silné práve kvôli regionálnym štruktúram, ktoré buduje od 90. rokov. Pomáha mu aj hodnotový prienik s cirkvou u nábožensky založených voličov,“ povedal pre agentúru SITA.
Určité regionálne zázemie má aj SNS. Za stranu, ktorá si ho postupne buduje, označil SaS. Progresívnemu Slovensku sa to však podľa Koziaka zatiaľ nedarí. „Sú aj strany, ktoré nemajú záujem o budovanie regionálnych štruktúr, napríklad Matovičove Hnutie Slovensko. Progresívne Slovensko možno aj ten záujem má, ale nevie to robiť,“ poznamenal. Ako príklad uviedol Košice, kde podľa prieskumov kandidát PS zaostáva za konkurenciou.
„Očakávalo sa, že v druhom najväčšom meste Slovenska dokáže Progresívne Slovensko postaviť kandidáta, ktorý bude bojovať o víťazstvo. Podľa prieskumov je však na treťom alebo štvrtom mieste a nemá šancu vyhrať. Podobné je to aj v ďalších mestách,“ dodal.
PS nedokáže naplno využiť slabiny vlády
Podľa Koziaka PS zatiaľ nedokáže generovať regionálnych lídrov. „Pokiaľ Progresívne Slovensko nezačne brať komunálnu politiku vážnejšie, tak dosiahne svoje limity, ktoré nedokáže potom prekonať. Pretože to, čo robí, je zjavne málo na to, aby veľmi výrazným spôsobom porazilo Fica,“ poukázal Koziak.
Zdôraznil, že jedno zo základných pravidiel politiky je, že politik je taký silný, aký slabý je jeho hlavný súper. Robert Fico podľa neho dáva opozičným stranám do rúk veľké tromfy, ktoré by mohli denne využívať na kritiku jeho vlády, no tie to nedokážu naplno využiť.
„Situácia na Slovensku sa objektívne zhoršuje, ceny rastú, dotýka sa to bežných ľudí. Keď sa toto dialo počas covidu a vojny na Ukrajine, Fico robil každý deň veľmi ostrú tlačovku. Keď porovnáme, akú opozičnú politiku robil Fico a akú robia súčasné opozičné strany, vychádza to výrazne v neprospech opozičných strán,“ zhodnotil politológ.
Republika naráža na slabých kandidátov
Slabo je podľa neho na komunálne voľby pripravené aj mimoparlamentné hnutie Republika. Podľa Koziaka hnutie disponuje len pár celoslovensky známymi osobnosťami ako je Milan Uhrík a Milan Mazurek, tie však nedokážu nahradiť absenciu kvalitných komunálnych kandidátov. „Toto je bieda extrémistických politických strán, ľudia v komunále tých kandidátov poznajú, vedia, čo sú to za ľudia a tie hlasy im neodovzdávajú. Preto býva Republika v mestských a obecných zastupiteľstvách mimoriadne slabá,“ skonštatoval.
Politológ zároveň očakáva, že aj v tohtoročných komunálnych voľbách budú úspešní nezávislí kandidáti. Podľa neho je to dôsledok toho, že si viaceré politické strany nedokázali v regiónoch vybudovať dostatočne silné zázemie. „Ak by opozičné strany bolo v regiónoch viac vidieť, tak politici, ktorých vyprodukoval komunál, by nemali problém uchádzať sa o podporu konkrétnej politickej strany. Vidíme však, že sa to nedeje a úspešnosť nezávislých kandidátov na Slovensku výrazne rastie,“ uviedol.
Súboj o predsedov samosprávnych krajov bude podľa Koziaka oveľa viac ovplyvnený celoštátnou politikou než voľby primátorov, starostov či obecných a mestských zastupiteľstiev. Práve na komunálnej úrovni preto podľa neho vznikajú koalície, ktoré by boli v národnej politike len ťažko predstaviteľné. „Aj keď myslím, že vzhľadom na veľkú polarizáciu politickej scény a spoločnosti, bude vznik takýchto koalícií tentokrát ťažší,“ uzavrel Koziak.
Zdroj: SITA.sk - Politológ: PS bude mať v komunálnych voľbách problém, najlepšie pripravené sú strany Smer, Hlas a KDH © SITA Všetky práva vyhradené.
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