Svidnícka nemocnica vyhrala hlavnú cenu za projekt, šetrí energiu

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Svidník 2. novembra (TASR) - Nemocnica Svet zdravia Svidník vymenila zastaranú parnú kotolňu za novú a spotrebu plynu tak dokázala znížiť až o polovicu. Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES) ju preto ocenila prvým miestom v kategórii súkromný sektor v súťaži Efektia 2018. Nemocnica si však zároveň odniesla aj hlavnú cenu za celkovo najlepší projekt.V sieti nemocníc Svet zdravia sa podľa hovorkyne Jany Fedákovej EPC (Energy Performance Contracting) projektom, teda takým, ktoré šetria energiu, začali venovať už v roku 2014. Našli vhodný model a už o rok neskôr ho začali implementovať najprv vo Svidníku a Trebišove, neskôr aj vo Vranove nad Topľou a Dunajskej Strede.vysvetlila manažérka prevádzky siete nemocníc Andrea Čarabová.Systém automaticky v závislosti od počasia a využívania priestorov reguluje výrobu tepla pre vykurovanie a teplú vodu, čo je síce bežný štandard v bytových domoch, ale v nemocniciach sa zavádzal prvý raz.doplnila Čarabová.povedal riaditeľ svidníckej nemocnice Slavko Rodák.Nemocnica po zavedení nového systému v roku 2016 usporila vyše 192.000 eur, v roku 2017 zase viac než 173.000 eur. Klesla aj spotreba pitnej vody, a to o vyše 2500 kubických metrov za rok a znížili sa tiež emisie oxidu uhličitého.Podľa Rodáka časť usporených finančných prostriedkov nemocnica plánuje investovať do modernizácie priestorov a zdravotníckej techniky.V najbližšom období sieť plánuje zapojiť do projektu aj ďalšie nemocnice. Momentálne prebieha výberové konanie na poskytovateľov EPC projektov pre nemocnice Svet zdravia v Humennom, Rimavskej Sobote a Galante.APES tento rok zorganizovala už druhý ročník súťaže o najlepšie projekty energetickej efektívnosti. Ide o investície do nových technológií a modernizácie budov, ktoré významne znižujú platby za energie. Ceny Efektia 2018 odovzdával minister hospodárstva Peter Žiga. Do súťaže sa tento rok prihlásila dvadsiatka projektov realizovaných predovšetkým v posledných dvoch rokoch v celkovej investičnej hodnote štyri milióny eur.