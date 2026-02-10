Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

10. februára 2026

Svidník modernizuje plaváreň aj základnú školu, investícia presiahne 1,5 milióna eur – FOTO


Mesto Svidník začalo vo februári s rekonštrukciou krytej plavárne pri Základnej škole 8. mája. Súčasťou modernizácie sú aj úprava jedálne a debarierizácia školy, pričom celkové výdavky investície presiahnu ...



10.2.2026 (SITA.sk) - Mesto Svidník začalo vo februári s rekonštrukciou krytej plavárne pri Základnej škole 8. mája. Súčasťou modernizácie sú aj úprava jedálne a debarierizácia školy, pričom celkové výdavky investície presiahnu 1,5 milióna eur. Väčšina pochádza zo získaných dotácií. Stavebné práce majú trvať deväť mesiacov od odovzdania staveniska.

Nevyhovujúci technický stav objektu



Ako informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, hlavným zámerom projektu je zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania prostredníctvom modernizácie športovej infraštruktúry.

Rekonštrukcia rieši najmä nevyhovujúci technický stav objektu a jeho bezbariérovosť. Súčasťou projektu je vybudovanie bezbariérového vstupu vrátane vstupu do samotného bazéna, keďže plaváreň v súčasnosti nespĺňa požiadavky na bezbariérový prístup.

"Obnova zahŕňa aj rekonštrukciu strechy a nosných stavebných konštrukcií, výmenu okien, bazénovej vane a všetkých povrchov v objekte," uviedla Tchirová.

Výdavky na rekonštrukciu


Projekt má zároveň prispieť k zníženiu energetickej náročnosti budovy. V rámci školy okrem bezbariérového vstupu pribudnú kompenzačné pomôcky, balančná doska a nová multifunkčná panvica nahradí panvicu, kotol, fritézu a tlakový hrniec.

Z celkovej investície prevyšujúcej poldruha milióna eur sú celkové výdavky na rekonštrukciu bazénu v hodnote takmer 1,27 milióna eur. Viac ako 1,4 milióna eur na kompletnú modernizáciu, vrátane priestorov školy, pochádza z externých zdrojov.

Časť nákladov bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Fondu na podporu športu vo výške zhruba 673-tisíc eur, ďalších viac ako 752-tisíc eur pochádza z prostriedkov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Spolufinancovanie mesta je vo výške približne 80-tisíc eur.
 
Zdroj: SITA.sk - Svidník modernizuje plaváreň aj základnú školu, investícia presiahne 1,5 milióna eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

