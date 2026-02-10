|
Utorok 10.2.2026
Meniny má Gabriela
Denník - Správy
10. februára 2026
Súd odmietol obžalobu na skupinu takzvaných čurillovcov, prípad vrátil prokuratúre
Mestský súd Bratislava I odmietol obžalobu na policajtov okolo Jána Čurillu, takzvaných „
10.2.2026 (SITA.sk) - Mestský súd Bratislava I odmietol obžalobu na policajtov okolo Jána Čurillu, takzvaných „čurillovcov“, a prípad vrátil prokuratúre. Informuje o tom denník Sme, ktorému to potvrdil samotný Ján Čurilla. Podľa informácií, ktoré periodikum zverejnilo, súd mal v pondelok 9. februára odmietnuť obžalobu podanú na týchto policajtov.
Zvrátiť ho ešte môže krajský súd, keďže sa dá očakávať sťažnosť prokuratúry, píše Sme. „Vo vyšetrovaní došlo k takým závažným procesným chybám, pre ktoré je nutné obžalobu odmietnuť a vec vrátiť do prípravného konania,“ konštatoval sudca Tomáš Hajduk.
Policajti boli pred niekoľkými rokmi zadržaní a čelia obvineniu zo zneužívania právomocí. Jednej z nich, Pavol Ďurka, bol tiež obvinený z marenia úlohy verejným činiteľom. Ako Sme pripomenulo, podľa policajnej inšpekcie mali čurillovci údajne začať účelovo vyšetrovať inšpekčný tím Oblúk pod vedením Diany Santusovej.
Ľudí z inšpekcie totiž podozrievali, že sa v spolupráci so Slovenskou informačnou službou snažili mariť vyšetrovanie citlivých káuz vedené Národnou kriminálnou agentúrou. Skôr než policajti proti inšpekcii zakročili, ich však inšpekcia zadržala, informuje médium.
Prípad sa teraz vracia Krajskej prokuratúre v Trnave, ktorá ho dozoruje.
