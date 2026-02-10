Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 10.2.2026
 Meniny má Gabriela
10. februára 2026

Súd odmietol obžalobu na skupinu takzvaných čurillovcov, prípad vrátil prokuratúre


Tagy: Čurillovci Súdy

Mestský súd Bratislava I odmietol obžalobu na policajtov okolo Jána Čurillu, takzvaných „



67a4a8f447876313205633 676x451 10.2.2026 (SITA.sk) - Mestský súd Bratislava I odmietol obžalobu na policajtov okolo Jána Čurillu, takzvaných „čurillovcov“, a prípad vrátil prokuratúre. Informuje o tom denník Sme, ktorému to potvrdil samotný Ján Čurilla. Podľa informácií, ktoré periodikum zverejnilo, súd mal v pondelok 9. februára odmietnuť obžalobu podanú na týchto policajtov.


Zvrátiť ho ešte môže krajský súd, keďže sa dá očakávať sťažnosť prokuratúry, píše Sme. „Vo vyšetrovaní došlo k takým závažným procesným chybám, pre ktoré je nutné obžalobu odmietnuť a vec vrátiť do prípravného konania,“ konštatoval sudca Tomáš Hajduk.


Policajti boli pred niekoľkými rokmi zadržaní a čelia obvineniu zo zneužívania právomocí. Jednej z nich, Pavol Ďurka, bol tiež obvinený z marenia úlohy verejným činiteľom. Ako Sme pripomenulo, podľa policajnej inšpekcie mali čurillovci údajne začať účelovo vyšetrovať inšpekčný tím Oblúk pod vedením Diany Santusovej.

Ľudí z inšpekcie totiž podozrievali, že sa v spolupráci so Slovenskou informačnou službou snažili mariť vyšetrovanie citlivých káuz vedené Národnou kriminálnou agentúrou. Skôr než policajti proti inšpekcii zakročili, ich však inšpekcia zadržala, informuje médium.


Prípad sa teraz vracia Krajskej prokuratúre v Trnave, ktorá ho dozoruje.


Zdroj: SITA.sk

Tagy: Čurillovci Súdy
