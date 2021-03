Svieže jarné ceny v PLANEO Elektro sú aj v marci extra výhodné!

Bude pre vás výhodnejšie vyzdvihnutie na predajni?

Máte záujem o doručenie zadarmo v ten istý deň, ako spravíte objednávku?

A čo ponúka PLANEO Elektro lacnejšie tentoraz?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.3.2021 (Webnoviny.sk) -"Našim zákazníkom za každých okolností vychádzame maximálne v ústrety. Vďaka vlastnému rozvozu vieme doručiť tovar ešte v deň rezervácie alebo zákazník si môže tovar vyzdvihnúť na najbližšej predajni v čase, ktorý mu najviac vyhovuje," hovorí marketingový riaditeľ PLANEO Elektro Vitalij Fomenko a upozorňuje, že všetky výdajne sú otvorené večer až do 20. hodiny.Objednať tovar a vyzdvihnúť si ho na predajni v ten istý deň je možné, ak je tovar v danej predajni dostupný a rezervujete si ho do 17-tej hodiny. Pokiaľ tovar nie je na vami vybranej predajni, pri rezervácii do 15:00 hod vám ho tam PLANEO Elektro pripraví na vyzdvihnutie do 24 hodín.Ak je objednaný tovar dostupný v predajni v blízkosti vami zvolenej adresy na doručenie a rezerváciu spravíte do 16:00 hod., tovar vám kuriér z PLANEO Elektro privezie v ten istý deň. V prípade, že sa tovar nenachádza v blízkej predajni a objednávku ste spravili do 15:00 hod, doručíme vám ho do 24 hodín.Najmä do menších priestorov je určená kombinovaná slim chladnička PHILCO PCS 2682E irobot Braava 390T systémom navigácie iAdapt® 2.0 s navigačnou kockou. V režime suchého zametania a mokrého mopovania pracuje úplne nehlučne. Ušetrite 80 eur a kúpte si ho teraz v PLANEO Elektro len za 219 eur.Zlacnenie sa dotklo aj televízorov. Realistický obraz si dokonale vychutnáte na 65´´ obrazovke televízora LG UHD TV so 4K rozlíšením, webOS SMART TV + HbbTV, prepojením na mobil a ďalšími funkciami pre perfektný vizuálny zážitok. A aj cena stojí za to – iba 499 eur.Pri kúpe spredu plnenej práčky WHIRLPOOL FFB8448BVCS s parným osviežovačom ušetríte hneď dvakrát: prvý raz pri kúpe, pretože je lacnejšia o 30 eur a namiesto 399 za ňu zaplatíte 369 eur. Druhýkrát, uplatníte CashBack v hodnote 40 eur, platný na vybrané práčky Whirlpool od 1.3. do 30.4.2021.Kávičkári uvítajú možnosť prísť za slušné peniaze k solídnemu kávovaru. Tým je automatický kávovar SENCOR SES 7015CH , ktorý vám pod tlakom 19 barov pripraví kvalitnú kávu do jednej minúty. Automatická samočistiaca funkcia ešte zvyšuje komfort jeho intuitívneho používania. V PLANEO Elektro teraz za 239 eur namiesto pôvodných 319 €.Informačný servis