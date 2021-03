USA chcú zaočkovať proti COVID-19 všetkých dospelých do konca mája, Biden sľúbil dostatok vakcín

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.3.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden vyhlásil, že USA budú mať dostatočné dodávky vakcín proti koronavírusu , aby očkovaciu látku poskytli všetkým dospelým Američanom do konca mája. Znamená to, že dospelá populácia krajiny môže byť zaočkovaná o dva mesiace skôr, ako sa pôvodne predpokladalo.Prezident USA uviedol, že v záujme zrýchlenia produkcie vakcín farmaceutická spoločnosť Merck & Co . pomôže konkurenčnej firme Johnson & Johnson s výrobou jej nedávno schválenej očkovacej látky. S cieľom vybaviť závody firmy Merck zariadeniami na produkciu vakcín spoločnosti Johnson & Johnson americká vláda uplatňuje zákon o obrannej výrobe. Ide o legislatívu pochádzajúcu z obdobia vojny, ktorá poskytuje federálnej vláde právomoc prikázať súkromným firmám, aby vyhoveli potrebám národnej obrany.Joe Biden uviedol, že spoločnosť Johnson & Johnson bude na produkcii vakcín pracovať nepretržite sedem dní v týždni. Dodal, že americké ministerstvo obrany bude firme v jej snahe denne poskytovať logistickú podporu.