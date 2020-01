Svitko je na Rely Dakar stále v top desiatke, v 7. etape bol pri tragickej nehode Goncalvesa (video)

Výsledky - Rely Dakar 2020 - 7. etapa



Rijád - Wadi Al-Dawasir - 741 km, 546 km meraných úsekov



Motocykle: 1. Kevin Benavides (Arg.) Honda 4:36:22 h, 2. Joan Barreda (Šp.) Honda +1:23 min, 3. Matthias Walkner (Rak.) KTM +4:17 min, 4. Luciano Benavides (Arg.) KTM +4:48, 5. Ricky Brabec (USA) Honda +4:52, 6. José Ignacio Cornejo Florimo (Čile) Honda +6:12, ... 14. Štefan Svitko (SR) KTM +16:44 min



Celkové poradie (po siedmej etape): 1. Ricky Brabec (USA) Honda 28:25:01 h, 2. Pablo Quintanilla (Čile) Husqvarna +24:48 min, 3. José Ignacio Cornejo Florimo (Čile) Honda +27:01, 4. Toby Price (Aus.) KTM +28:44, 5. Joan Barreda (Šp.) Honda +29:29, 6. Matthias Walkner (Rak.) KTM +33:04, ... 10. Štefan Svitko (SR) KTM +1:19:41 h



12.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko skončil v siedmej etape 42. ročníka pretekov Rely Dakar v Saudskej Arábii na 14. pozícii. Organizátori mu dodatočne odrátali čas, ktorý s Austrálčanom Tobym Priceom strávil pri snahe pomôcť Portugalčanovi Paulovi Goncalvesovi . Ten spadol ešte v prvej polovici trate a následne prehral svoj boj o život.Goncalves mal po 276 kilometroch nehodu, o čom sa organizátori dozvedeli o 10.08 h miestneho času. O osem minút neskôr boli pri ňom leteckí záchranári, no Portugalčan bol v bezvedomí. Po resuscitácii ho transportovali do nemocnice, kde však následkom svojich zranení podľahol. Oficiálny web podujatia vyjadril úprimnú sústrasť jeho priateľom a rodine."Speedy" na pretekoch Rely Dakar debutoval v roku 2006 a štyrikrát skončil v elitnej desiatke. Jeho najlepším umiestnením zostane druhé miesto spred piatich rokov, kedy ho zdolal iba Španiel Marc Coma . Práve rok 2015 bol donedávna posledným, v ktorom na Dakare vyhasol život jedného zo súťažiacich - bol ním poľský motocyklista Michal Hernik.Štefanovi Svitkovi organizátori prisúdili čas 4:53:06 h, čo mu v etape stačilo na 14. miesto. V celkovom hodnotení spadol o priečku nižšie a momentálne uzatvára elitnú desiatku. Víťazom siedmej etapy sa napokon stal Argentínčan Kevin Benavides.Ten skončil pôvodne šiesty, ale keďže aj on sa zastavil pri Goncalvesovi, jeho čas bol dodatočne upravený. Na čele celkového poradia zostal Američan Ricky Brabec