Svitko obsadil v dakarskom prológu 21. miesto

Slovenský motocyklový jazdec Štefan Svitko zo Slovnaft Rally Teamu obsadil v prológu tohtoročnej Rely Dakar 21. priečku. Za víťazným Američanom Rickym Brabcom zaostal o 37 sekúnd.





Dakar – prológ (Džidda - Džidda, 11 km):

Erik Vlčák skončil pri svojej premiére na podujatí 67. s odstupom 2:40 min, Martin Benko bol ihneď za ním na 68. priečke a mankom +2:46. "Išlo sa popri rieke, na štrku i po pieskovom teréne. Jazda trvala zhruba šesť a pol minúty. Som celkom spokojný na to, že to bol iba prológ. Naplno sa začne súťažiť až zajtra. Sekundové rozdiely nezohrajú až takú veľkú úlohu," povedal Svitko pre redbull.sk Svitko.V nedeľu je na programe 1. etapa. Povedie z Džiddy do mesta Biša a bude mať 277 km.



motocykle:

1. Ricky Brabec (USA/Honda),

2. Joan Barreda Bort (Šp./Honda) +6 s

3. Daniel Sanders (Austr./KTM) +13 s

4. Ross Branch (Bots./Yamaha) +14

5. Sebastian Bühler (Nem./Hero) +16

6. Andrew Short (USA/Yamaha) +17

7. Kevin Benavides (Arg./Honda) +20

8. Pablo Quintanilla (Čile/Husquarna) +22

9. Toby Price (Austr./KTM) +22

10. Joaquim Rodrigues (Port./Hero) +23

... 21. Štefan SVITKO (SR/Slovnaft Rally Team) +37

68. Erik VLČÁK (SR/Slovnaft Rally Team) +2:40 min

68. Martin BENKO (SR/Norwit Racing) +2:46