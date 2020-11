Svitko pred Rely Dakar: Ak by štartoval zajtra, som pripravený

Najúspešnejší slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko vo farbách Slovnaft Rally Teamu sa pripravuje na svoj dvanásty štart na Rely Dakar. Na motocykli KTM 450 Rally Replica s továrenskou podporou priamo od výrobcu chce zo seba vydať maximum a preteky zdolať bez ujmy na zdraví.





"Keby sa na Dakare malo štartovať zajtra, som pripravený, po augustovom páde na Rely Grécka som už v poriadku. Doma som trénoval štyri dni v týždni kondičku a tri dni jazdil na piesku. Fyzicky som pripravený, teraz dolaďujem formu a skúšam limity motorky," uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii 38-ročný Svitko. Trojnásobný majster Európy, niekoľkonásobný majster SR v enduro a cross country, ktorý v roku 2016 finišoval na Rely Dakar na 2. mieste a vlani obsadil 11. priečku, si pochvaľuje aj prípravu svojho motocykla: "Pokiaľ ide o motorku, je toho istého typu ako v minulosti, ale konečne som mal dosť času nastaviť si perovanie a konečne, po desiatich rokoch, budem mať predné perovanie od slovenského výrobcu. Mohli sme veľa testovať."

Pri náročnej rely bude Svitkovi asistovať ostrieľaný mechanik Zlatko Novosád a manažérsku taktovku si tentoraz vezme do rúk Daniela Ozanová, ktorá si už na Dakare túto úlohu vyskúšala dvakrát v iných tímoch. Blížiacu Rely Dakar odštartujú 3. januára 2021 prológom v saudskoarabskej Džidde, ktorá bude zároveň 15. januára 2021 aj cieľovým mestom. Deň odpočinku je naplánovaný v Haile 9. januára. "Už zajtra nakladáme na loď v prístavnom meste Marseille motorku a ďalší potrebný materiál. Dúfam, že po tých dlhých neistých dňoch, kedy nebolo jasné, či sa rely uskutoční, alebo nie, aj odštartujeme," uviedol Svitko. Ešte pred ostrým štartom sa v rámci záverečnej prípravy presunie so svojím tímom do Dubaja: "Chcem si ešte zatrénovať v pieskových dunách v teplom prostredí. Máme už zarezervované letenky, rezervovaný hotel. Na týždenný tréningový tábor odlietame v nedeľu 6. decembra. V Dubaji sa budú pripravovať aj všetci najlepší jazdci a všetky továrenské značky motocyklov."



Aktuálny Dakar prináša veľa zmien. Medzi najdôležitejšie patria nové bezpečnostné pravidlá, ktoré reflektujú na minuloročné úmrtia motocyklistov Paula Goncalvesa a Edwina Stravera. Motocyklisti a štvorkolkári budú mať povinné vesty s airbagmi, na blížiace sa riziko ich upozornia zvukové signály. V kritických úsekoch organizátori obmedzili rýchlosť na max. 90 km/h: "Je to dobré vedieť. Pribudli aj nové pravidlá externej pomoci pre motocyklistov, ako sú limit výmeny jedného piestu, či maximálny počet šesť kusov zadných pneumatík na celú súťaž. Tie pneumatiky nepovažujem za šťastné rozhodnutie. Budeme ich meniť každý druhý deň. Ale budeme mať všetci rovnaké podmienky, musíme sa s tým vyrovnať. Veľa sporných momentov môže vyvolať zákaz opravy motorky počas tankovania. Stačí sa zohnúť, aby ste vizuálne skontrolovali motor a už môžete rátať s penalizáciou."



V neistých časoch pandémie váhajú sponzori s financovaním športu, preto je Svitko veľmi vďačný, že jeho tím má naďalej podporu. "Vďakabohu, že tu dnes stojíme. Mnoho sponzorov sa dostalo do problémov, no môj generálny partner Slovnaft zostal a hlavne vďaka nemu môžem štartovať na ďalšom ročníku," prezradil Svitko na brífingu v Bratislave, no zároveň priznal, že prípravná fáza neprebiehala pokojne: "Je veľmi ťažké sa pripravovať na nejaké podujatie, ak neviete, či sa uskutoční. My dnes vieme na 99%, že sa pôjde, no ešte pred tromi týždňami sme nemali nachystané nič."



Počet jazdcov na Dakare bude pri najbližšej edícii nižší ako zvyčajne. Štefan Svitko však upozorňuje, že preteky rozhodne nebudú ľahšie: "Motocyklistov bude súťažiť možno o 50 menej, ale všetci dobrí tam budú. Z továrenských jazdcov, ktorí majú reálnu šancu byť do piateho miesta, ešte dokonca traja pribudli. Určite mi nepomôže k lepšiemu výsledku, ak ubudnú slabší jazdci."



Preteky budú v súvislosti s koronavírusom sprevádzať viaceré bezpečnostné opatrenia. "Pred štartom by sme mali byť minimálne dva dni v izolácii, budú nás testovať aj počas rely. Ak sa zistí nákaza u niektorého z jazdcov, tak skončí, ak bude pozitívny mechanik, zoberú na testovanie celý tím a ak sa nakazí niekto z členov tímu, dajú ho do karantény. Mám z toho určité obavy, aby sa nezopakovali prípady z iných športov, keď pretekára otestovali ako pozitívneho a po návrate domov bol negatívny, aby pravidlá platili rovnako pre všetkých," uviedol.



Svitko sa už nevie dočkať štartu prestížneho podujatia: "Opäť sa na Dakar neskutočne teším. Etapy sú podobné ako vlani, myslím si, že veľa zmien na trati nebude. Môj cieľ je jasný: vydať zo seba maximum a preteky zdolať bez ujmy na zdraví."



Na nadchádzajúcej Rely Dakar bude štartovať rekordný počet slovenských motocyklistov. Okrem tradičného účastníka Ivana Jakeša pribudli ešte Martin Benko a Erik Vlčák.