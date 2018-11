Svitko sa teší na svoj jubilejný desiaty Dakar: Som pripravený

Na snímke motocyklový pretekár Štefan Svitko s novou motorkou počas tlačovej konferencie pred nalodením motocykla do dejiska Rely Dakar 2019 v Peru, 22. novembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 22. novembra (TASR) - Motocyklový jazdec Štefan Svitko sa už nevie dočkať svojho jubilejného desiateho štartu na prestížnych pretekoch Rely Dakar (6. - 17 januára 2019). Na 41. ročníku, ktorý bude kratší a odohrá sa len na území Peru, sa predstaví s novou motorkou.pochvaľoval si pred nalodením stroja do dejiska pretekov.V roku 2016 prišiel do cieľa na výbornom 2. mieste, čo znamenalo historicky najlepšie umiestnenie slovenského pretekára na podujatí. Vlani preteky nedokončil pre poranenie ramena pri páde v desiatej etape.Svitkovi sa v tomto roku zranenia vyhýbajú a môže sa plne koncentrovať na blížiace sa podujatie.povedal 36-ročný slovenský reprezentant.Štyridsiaty prvý ročník Dakaru bude prebiehať iba na území Peru. Počas desiatich etáp sa bude jazdiť prevažne na náročných pieskových dunách.Najúspešnejší Slovák v histórii Dakaru bude mať na podujatí novú motorku, ktorú si otestoval a je s ňou spokojný.Svitko si po deviatich rokoch užije koniec roka doma s rodinou, keďže do Peru odlieta až po Novom roku.