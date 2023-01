Svitko si na Rely Dakar udržal pozíciu, Varga pre penalizáciu o jednu klesol

V dunách stratil dôležité minúty

"

" uviedol Varga po 9. etape v tlačovej správe od Miroslava Majlátha.

Slovenskí kamionisti s mankom vyše hodiny

11.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant Juraj Varga obsadil v utorňajšej 9. etape na prestížnej Rely Dakar v Saudskej Arábii pôvodne 6. miesto medzi jazdcami na štvorkolkách, no neskôr dostal 15-minútovú penalizáciu za výmenu motora počas predošlého voľného dňa a klesol o jednu pozíciu.Najlepší čas dosiahol v utorok Litovčan Laisvydas Kancius, Varga za ním zaostal aj s penalizáciou o 22:49 min. V celkovom poradí je na čele Francúz Alexandre Giroud , pred Argentínčanom Franciscom Floresom má náskok takmer 80 minút. Varga je piaty a na lídra stráca 3:02:27 h.Prvých asi 60 kilometrov dnešnej meranej časti tvorili duny a akosi som v nich nevedel chytiť dobré tempo. Bola z toho dosť veľká strata, okolo piatich minút. Jeden zo súperov, ktorý je v priebežnom poradí predo mnou, ma dobehol a potom sme išli spolu až do cieľa. Škoda, nebyť tých päť minút straty v úvode, mohol to byť dnes veľmi pekný výsledok. Ale na keby sa nehráme. Inak sa mi išlo dobre, som po včerajšku oddýchnutý. Dnes to bolo to rýchle a až na tie duny sa mi išlo super. Podstatné je, že sa mi podarilo dojsť ďalšiu etapu, čo ma posúva zase ďalej ku cieľu,Slovenský motocyklista Štefan Svitko skončil v 9. etape na 12. mieste a v celkovej klasifikácii je stále na 13. priečke. V utorok zaostal za víťazným Argentínčanom Lucianom Benavidesom o 14:20 min a v celkovom poradí stráca na vedúceho Američana Skylera Howesa 1:18:06 h.V súťaži kamiónov v utorok triumfoval Holanďan Janus van Kasteren pred krajanom Pascalom de Baarom, tretí bol Čech Jaroslav Valtr. V celkovom poradí je na čele posádka Čecha Aleša Lopraisa pred vozidlom Van Kasterena (+26:54 min).Slováci Róbert Kasák s Tomášom Kazarkom a Čechom Jaroslavom Kolářom obsadili v 9. etape 15. miesto s mankom 1:00:51 h na víťazov a celkovo sú na 21. priečke (+47:34:33 h) , Slovák Ľubomír Palčo s Maďarom Zsoltom Darázsim a Francúzom Pierrom Calmonom skončili v utorok na 41. poste so stratou 31:40:08 h a celkovo sú na 43. stupienku.V triede Classic slovenská dvojica Juraj Ulrich Ľubošom Schwarzbacherom prišla v utorok do cieľa na 22. pozícii a v celkovom hodnotení je dvanásta.