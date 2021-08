Svoj sviatok oslávia lesníci v Lesníckom arboréte Kysihýbel pri Banskej Štiavnici

Témy poznanie a ozdravenie sa spájajú v 15. ročníku národného projektu Lesnícke dni, ktoré tentokrát lesníci presunuli zo zvolenského námestia do Lesníckeho arboréta Kysihýbel pri Banskej Štiavnici.

Ako informoval Ján Lichý z referátu komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra (NLC) , podujatie sa uskutoční v pondelok 30. augusta práve v tomto objekte, ktoré bude vyhlásené za významné lesnícke miesto.

Významné lesnícke miesto

Otvorenie Lesníckych dní

Prostredie s dokonalou harmóniou

Národné lesnícke centrum

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.8.2021 (Webnoviny.sk) -Označenie významné lesnícke miesto udeľuje štátny podnik Lesy SR od roku 2007 a doteraz ním bolo označených 54 lokalít po celom Slovensku.Za budovaním siete významných lesníckych miest stojí myšlienka upriamiť pozornosť verejnosti na miesta prírodného alebo kultúrneho charakteru s osobitným lesníckym významom, ktoré dokumentujú históriu lesa, lesného hospodárstva a práce lesníkov na území Slovenska.Otvorenie Lesníckych dní sa z námestia presúva do okolia Banskej Štiavnice pre viacero dôvodov. Kráľovské banské mesto bolo v minulosti späté s baníctvom, ktoré malo veľké prepojenie na lesníctvo.V roku 1871 bol vydaný dekrét uhorského ministerstva financií, ktorým sa na základe panovníkovho súhlasu oddelila správa lesov od správy baní.Lesníctvo sa vydalo na cestu samostatného hospodárskeho vývoja nezávislého na baníctve a priemysle. V roku 2021 sa tak upriamuje pozornosť na 150 rokov samostatného lesníctva.„Táto téma sa prenáša i do Lesníckych dní a je jej venovaná i výstava s názvom ‚S dubovou ratolesťou na golieri', ktorá je verejnosti sprístupnená do konca roka v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene,“ dodala Veronika Jaloviarová z Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania NLC.Lesy ako pozitívne prostredie s dokonalou harmóniou a liekom na všetky bolesti má vyzdvihnúť 15. ročník podujatia lesníkov.Ďalšie podujatia pod hlavičkou Lesníckych dní budú pokračovať v priebehu septembra a októbra zážitkovými sprevádzania s aktivitami lesnej pedagogiky vo vybraných regiónoch Slovenska pre nahlásené skupiny.Arborétum pri Banskej Štiavnici patrí medzi najstaršie a najhodnotnejšie aklimatizačné objekty. Bolo založené v roku 1900 na výskum introdukcie a pestovania cudzokrajných lesných drevín.Rozprestiera sa na výmere 7,78 hektára a v nadmorskej výške od 530 do 563 metrov. Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá v súčasnosti zabezpečuje pre oblasť lesného hospodárstva komplexné služby.