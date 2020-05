Svoje brány otvorí aj ZOO v Bojniciach, platiť v nej budú sprísnené opatrenia

Zákaz zhromažďovania sa

5.5.2020 - Od stredy 6. mája bude otvorená Národná zoologická záhrada Bojnice. Agentúre SITA to v tlačovej správe oznámil hovorca ZOO Jaroslav Slašťan. Vstup bude umožnený iba osobám, ktoré budú mať nos a ústa zakryté rúškom, respirátorom, šatkou alebo inou vhodnou ochranu, ktorá vytvára bariéru medzi tvárou a vonkajším prostredím.Vstup do areálu bude povolený len po použití dezinfekčného prostriedku umiestneného pri vstupe. Bojnická ZOO bude fungovať v obmedzenom režime, denne od 10:00 do 16:00, návštevníci si vstupenku musia kúpiť najneskôr do 15:00.V areáli ZOO sa bude vykonávať pravidelná dezinfekcia toaliet aj plôch a povrchov, ktorých sa návštevníci častejšie dotýkajú. Medzi ďalšie opatrenia patrí rozmiestnenie dezinfekčných staníc s manuálnymi dávkovačmi dezinfekčných prostriedkov na viacerých exponovaných miestach v ZOO.Keďže uzavreté priestory, v ktorých sa združuje väčšie množstvo ľudí, vytvárajú ideálne podmienky pre šírenie vírusov, ZOO žiada návštevníkov, aby do priestorov toaliet vstupovali len po jednej osobe.V areáli zároveň platí zákaz zhromažďovania sa. „Preto je potrebné počas návštevy ZOO vyhýbať sa miestam, na ktorých by mohla nastať vyššia koncentrácia ľudí. Vivárium, pavilón slonov a pavilón opíc nebudú pre návštevníkov sprístupnené,“ uviedla Národná zoologická záhrada Bojnice v tlačovej správe. O povinnosti dodržiavania opatrení bude návštevníkov informovať pravidelnými hláseniami v rozhlase. Otvorená bude aj predajňa suvenírov, pričom vstupovať bude možné po jednej osobe.V prevádzke budú tiež bufetové zariadenia, ktoré budú mať svoje osobitné hygienické a bezpečnostné opatrenia. Po novom môžu návštevníci využívať aj hlavný vstup, ktorý bol od minulého roku pre rekonštrukciu priľahlej budovy uzatvorený.Bojnická ZOO žiada všetkých návštevníkov, aby boli ohľaduplní, nepodceňovali vzniknutú situáciu, rešpektovali v jej priestoroch príslušné nariadenia a dodržiavali upravený a doplnený návštevný poriadok. Všetky opatrenia Národnej zoo Bojnice platia do odvolania.Otvorenie bojnickej ZOO je súčasťou urýchlenia otvárania prevádzok, ktoré oznámila vláda na tlačovej konferencii v pondelok 4. mája. Vďaka nízkym prírastkom počtu nakazených novým koronavírusom Slovensko spustí naraz druhú aj tretiu fázu uvoľňovania preventívnych opatrení. Od stredy 6. mája budú otvorené napríklad kaderníctva, ubytovacie zariadenia, terasy reštaurácií, obchody bez obmedzenia rozlohy, pedikúry, manikúry, kozmetiky či soláriá. Fungovať môžu taxi služby, takisto sa môžu slúžiť omše za účasti verejnosti a tiež sa môžu konať svadby. Sprístupnené môžu byť vonkajšie turistické atrakcie či suché procedúry v rámci rehabilitačných služieb. Otvorené budú tiež múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.