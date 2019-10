Bojnická zoo sa lúči s orangutanom Kiranom, nezniesol by sa s otcom

Na archívnej snímke Kiran, prvý orangutan narodený na Slovensku. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Na archívnej snímke Kiran, prvý orangutan narodený na Slovensku. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bojnice 8. októbra - Národná zoologická záhrada v Bojniciach sa lúči s Kiranom. Medzi návštevníkmi i zamestnancami zoo obľúbený orangutan bornejský totiž dosiahol pohlavnú dospelosť, preto odcestuje z Bojníc do inej krajiny, kde by si mal založiť svoju rodinu."Kiran má už svoj vek, má desať rokov. Keď sa narodil, bola to veľmi veľká udalosť, je to vlastne prvé mláďa orangutana, ktoré je odchované na Slovensku. Kiran už dosiahol pohlavnú dospelosť, čo je vek, keď si už potrebuje založiť svoju vlastnú rodinu. So svojím otcom by sa už nezniesol, preto musia žiť oddelene," priblížil v utorok pre TASR hovorca bojnickej zoo Jaroslav Slašťan.Bojnická zoologická záhrada chce podľa neho vytvoriť pre každé zviera čo najideálnejšie podmienky, preto hľadajú pre Kirana nový domov. "Pravdepodobne pôjde mimo Európskej únie, ale nechceme o tom ešte hovoriť, kým nie je všetko po legislatívnej stránke spravené a schválené. Ale určite v najbližšej dobe pôjde preč," avizoval.S Kiranom sa v bojnickej zoo chcú rozlúčiť oslavou. "Je to náš miláčik a určite sa budeme snažiť na rozlúčkovú párty pozvať aj jeho krstných rodičov, primátora Bojníc Františka Táma a moderátorku Luciu Barmošovú," ozrejmil Slašťan.Mladý orangutan sa narodil v máji 2009. Dostal meno Kiran, čo v domorodom jazyku znamená nádherný lúč svetla. Jeho rodičmi sú Nanga a Jago, ktorý do Bojníc prišiel z Maďarska. "Rodičia Kirana sú stále vo veku, keď sú schopní reprodukcie. Necháme to na nich, či sa ešte podarí nejaký ďalší odchov," dodal hovorca zoo.V Bojniciach začali ohrozený druh orangutana bornejského chovať v roku 1993 a hneď sa zapojili do celoeurópskeho programu na jeho záchranu. V tom čase získali dve chovné samice zo zoo v Kolíne nad Rýnom. Jednou z nich bola Nanga. Neskôr im priviezli aj mladého samca Moma. Zistili však, že Momo nie je čistokrvný, ale je to kríženec s príbuzným druhom orangutanom sumatrianskym. Zostal síce žiť so samicami, ale aby ich neoplodnil, museli ho vykastrovať. Nanga na vhodného partnera čakala až do roku 2008.