Svoje domovy v Libanone v ostatných troch týždňoch opustilo 400-tisíc detí

15.10.2024 (SITA.sk) - Viac ako 400-tisíc detí v Libanone v ostatných troch týždňoch opustilo svoje domovy. Uviedol to zástupca výkonného riaditeľa Detského fondu Spojených národov (UNICEF) Ted Chaiban po návšteve škôl, ktoré sa zmenili na úkryty.„Zarazilo má, že táto vojna trvá tri týždne a postihnutých je tak veľa detí," povedal Chaiban pre tlačovú agentúru The Associated Press v Bejrúte. „Vzdelávať sa nemôže 1,2 milióna detí. Ich školy sú buď nedostupné, poškodené vojnou alebo sa využívajú ako úkryty," dodal.Po roku vzájomného ostreľovania sa Izrael pred tromi týždňami odštartoval pozemnú inváziu proti libanonskej militantnej organizácii Hizballáh.