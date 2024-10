Tragédia v Trnave, v rodinnom dome našli dve mŕtve telá

15.10.2024 (SITA.sk) - Polícia bola privolaná do rodinného domu v Trnave, kde boli nájdené dve osoby bez známok života. Policajti sú na mieste udalosti, okolie uzavreli a zabezpečili.Jedna osoba bola políciou obmedzená na osobnej slobode. Podľa TV Markíza by zadržaným mal byť 44-ročný syn obetí. Ako informovala trnavská polícia, operačné stredisko vyslalo na miesto krajský výjazd.„Momentálne vykonávame prvotné úkony na mieste činu. Bližšie informácie poskytneme, akonáhle to situácia dovolí,“ dodala polícia.