Sobota 8.11.2025
08. novembra 2025
Svorka vlkov napadla stádo oviec za bieleho dňa na kraji mesta
Tagy: Vlci
Na stádo oviec na okraji českého mesta Ústí nad Orlicí zaútočila v piatok popoludní svorka vlkov. Jednu ovcu odvliekli a ďalšie zranili tak, že ich musela ošetrovať veterinárka. Majiteľ ...
8.11.2025 (SITA.sk) - Na stádo oviec na okraji českého mesta Ústí nad Orlicí zaútočila v piatok popoludní svorka vlkov. Jednu ovcu odvliekli a ďalšie zranili tak, že ich musela ošetrovať veterinárka. Majiteľ oviec zvažuje, že chov ukončí, pretože vlci sa môžu na miesto úspešného lovu vracať. Informuje o tom web Novinky.cz.
Ovce majiteľ má na pastvine s elektrickou ohradou. Vlci ju však prekonali. Stalo sa to v tesnej blízkosti obytnej zástavby pri sídlisku. „Ľudia tu bývajú, nie je to nejaká samota,“ povedal chovateľov známy.
Pre návštevníkov lesa však nie je nijaký dôvod na obavy. „Vlk je veľmi plachá a ostražitá šelma a kontaktu s človekom sa radšej vyhýba," uviedli poľovníci.
Zdroj: SITA.sk - Svorka vlkov napadla stádo oviec za bieleho dňa na kraji mesta © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vlci
