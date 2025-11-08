Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 8.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohumír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. novembra 2025

Hlavné mesto aj mesto Poprad udelia 17. novembra zamestnancom voľno a pridá sa aj BVS, kraj však nie


Tagy: 17. november Deň boja za slobodu a demokraciu Nežná revolúcia

Hlavné mesto a Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) sa rozhodli udeliť svojim zamestnancom počas výročia Nežnej revolúcie 17. novembra ...



Zdieľať
img_8294 676x451 8.11.2025 (SITA.sk) - Hlavné mesto a Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) sa rozhodli udeliť svojim zamestnancom počas výročia Nežnej revolúcie 17. novembra mimoriadne pracovné voľno. Informoval o tom hovorca magistrátu Peter Bubla. „17. november 1989 spustil sled udalostí, ktoré nám priniesli slobodu. Hrdinom novembrových dní bol občan – každý jeden, ktorý prelomil strach z režimu, a spoločne zaplnili námestia našich miest a prispeli k pádu režimu," uviedol.


Ako dodal, 17. november je významným dňom, keď si pripomíname hodnoty slobody, demokracie a občianskej odvahy, ktoré sú základom našej spoločnosti a aj identity našej organizácie. „Súčasná vládna koalícia zrušením voľna tento významný deň aj rolu občanov v ňom zľahčuje a prehliada. Magistrát hlavného mesta nie," dodal hovorca. Rozhodnutím o udelení mimoriadneho voľna svojim zamestnancom sa hlavné mesto pripája k ďalším inštitúciám.

Ani voda nie je samozrejmosť


Mimoriadne voľno udelí svojim zamestnancom 17. novembra aj BVS. „Sloboda, rovnako ako voda, nie je samozrejmosť. Je potrebné sa o ňu starať a chrániť ju. Deň boja za slobodu a demokraciu je pripomienkou hodnôt – slobody, zodpovednosti a úcty k ľuďom," uviedol hovorca BVS Matúš Stračiak s tým, že na týchto hodnotách stojí už 139 rokov aj BVS. Preto sa pridávajú k magistrátu a kolegom, ktorí nezabezpečujú nevyhnutnú nepretržitú prevádzku, udelia voľno.

Predseda BSK Juraj Droba sa naopak rozhodol svojim zamestnancom v tento deň mimoriadne voľno neudeliť. „Je to pre mňa najdôležitejší sekulárny sviatok na Slovensku a rozhodne by mal byť aj dňom pracovného pokoja. Ako župan som dostal veľa otázok, či sa pripojím k niektorým ďalším štatutárom a udelím na úrade voľno, prípadne tak odporučím aj riaditeľom našich škôl a organizácií," uviedol na sociálnej sieti s tým, že tak neurobí.

Nesprávny signál


„Aj keď nesúhlasím s nedávnym zrušením tohto dňa pracovného pokoja, úlohou župy je poskytovať služby obyvateľom. Na platy vo verejnom sektore sa skladáte vy všetci," vysvetlil Droba. Ako dodal, rozumie, že niektorí predstavitelia samosprávy chceli vyslať signál, ale v tejto forme ho nepokladá za správny. „Verím, že budúca vláda opäť presadí 17. november ako deň pracovného pokoja," dodal s tým, že dovtedy považuje za správne, aby rovnako ako ostatní zamestnanci pracovali aj na BSK.

Aj mesto Poprad sa pripája k iniciatíve viacerých najväčších slovenských miest a z rozhodnutia primátora Antona Danka bude 17. novembra tamojší mestský úrad zatvorený. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti. Ako vysvetlila, Poprad tak symbolicky vyjadrí gesto úcty Dňu boja za slobodu a demokraciu a k udalostiam z roku 1989, ktoré znamenali pád totalitného režimu a nasmerovali našu krajinu k slobode a demokracii.


Zdroj: SITA.sk - Hlavné mesto aj mesto Poprad udelia 17. novembra zamestnancom voľno a pridá sa aj BVS, kraj však nie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 17. november Deň boja za slobodu a demokraciu Nežná revolúcia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zimné brigády lákajú vyššími mzdami, no ponúk je menej, vyplynulo z analýzy Profesie
<< predchádzajúci článok
Svorka vlkov napadla stádo oviec za bieleho dňa na kraji mesta

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 