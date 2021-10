Svrček potvrdil príslušnosť k svetovej špičke, medzi juniormi na Paríž- Roubaix skončil šiesty

Tempo líderskej skupiny neudržal

Obliekať si bude dres Quick Stepu

3.10.2021 (Webnoviny.sk) - V nedeľu na slávnych cyklistických pretekoch Paríž-Roubaix bojoval o čo najlepšie umiestnenie okrem Petra Sagana aj jeho možný slovenský nástupca. A Martin Svrček šiestym miestom v juniorskej súťaži potvrdil príslušnosť k svetovej špičke.Cyklista tímu Franco Ballerini zaostal v cieli 119,5 km dlhých pretekov z Lecelles do Roubaix s odstupom 1:21 min za víťazným Nórom Stianom Fredheimom. Druhý skončil Belgičan Alec Segaert a tretí čerstvý majster sveta z Belgicka, ďalší Nór Per Strand Hagenes. Obaja dosiahli rovnaký čas ako víťaz.V náročných pretekoch so 17 sektormi vystlaných kockami tzv. pavé bol Svrček na šiestom mieste posledným jazdcom, ktorý zaostal za víťazom do minúty a pol. Bolo to preto, že dlho bol súčasťou líderskej skupiny, ktorej tempo už v závere nevládal udržať.Britský cyklista Max Poole na siedmom mieste už mal manko 4:48 min. Celkovo dokončilo iba 37 pretekárov. Do cieľa nedošlo dovedna 86 cyklistov, 48 z nich bolo stiahnutých, lebo nestihli časový limit a ďalších 38 odstúpilo."Som šťastný, že som mohol zažiť tieto preteky a hneď v daždi. Boli to cenné skúsenosti. Veľmi sa mi to páčilo, ale bolo to ťažké. Na prvom sektore sa to rozdelilo a dosť skoro sme odišli šesťčlenná skupina najsilnejších, ktorá išla až do cieľa. Na Carrefour de l'Arbre ma odtrhli, nemal som už na to. Preto som došiel šiesty," povedal Svrček pre RTVS.Svrček potvrdil aj v závere sezóny výbornú formu. Nedávno na MS v belgickom Leuvene skončil štvrtý v pretekoch s hromadným štartom, ešte predtým bol v časovke sedemnásty. Člen talianskeho juniorského tímu Franco Ballerini od začiatku tejto sezóny dosiahol 15 víťazstiev vrátane dvoch titulov majstra Slovenska v juniorskej kategórii.Aktuálne má aj ďalšiu dôležitú novinku, 18-ročný rodák z Nesluše si od budúcej sezóny bude obliekať dres dlhodobo najlepšieho cyklistického tímu na svete Deceuninck - Quick Step