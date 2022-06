Swiateková má za sebou ďalší triumf, Chorvátke Fettovej uštedrila v 1. kole Wimbledonu „kanára“

Svetová tenisová jednotka Iga Swiateková zaznamenala 36. víťazstvo bez prerušenia, čo je najdlhšia séria v ženskom tenise od roku 1997. Dvadsaťjedenročná Poľka v utorok s prehľadom postúpila do druhého kola ženskej dvojhry vo Wimbledone , chorvátsku kvalifikantku Janu Fettovú zdolala za 75 minút 6:0, 6:3. Swiateková môže 37. triumfom za sebou vyrovnať zápis Martiny Hingisovej , ktorá ťahala takúto sériu do finálovej prehry na Roland Garros 1997.

28.6.2022 (Webnoviny.sk) -"Bol to môj prvý zápas na trávnatom povrchu v sezóne, takže som vedela, že to nebude jednoduché. Snažím sa prísť na to, ako tu hrať a využiť pri tom natrénované veci. V úvode druhého setu som trochu poľavila v koncentrácii a súperka to celkom dobre využila," skonštatovala Swiateková po zápase proti Fettovej.V druhom sete musela otáčať stav z 1:3 po tom, ako v úvodnom sete uštedrila súperke "kanára". V 2. kole Wimbledonu ju čaká Lesley Pattinama Kerkhoveová z Holandska.Swiateková po triumfe na tohtoročnom Roland Garros v Paríži, jej druhom v kariére, neabsolvovala žiaden turnaj na tráve pred tretím grandslamovým podujatím sezóny. V tomto roku zvíťazila na piatich turnajoch WTA za sebou pred májovým Roland Garros - v Dohe, Indian Wells, Miami, Stuttgarte a Ríme.