Molčan prehral prvý set, ale postúpil do druhého kola Wimbledonu

Alex Molčan sa v utorok ako prvý zo štvorice slovenských tenistov predstavil v hlavnej súťaži tretieho grandslamového podujatia sezóny v londýnskom Wimbledone . Dvadsaťštyriročný Prešovčan zdolal v prvom kole mužskej dvojhry o rok staršieho Španiela Pedra Martíneza , aj keď prvý set prehral.

Slovenská jednotka rebríčka ATP zvíťazila za 3 hodiny a 15 minút 4:6, 6:4, 6:4, 6:1. V druhom kole natrafí Molčan na víťaza duelu medzi Holanďanom Holgerom Runem a Američanom Marcosom Gironom

V utorok budú na "posvätnej tráve" v akcii ďalší traja Slováci. Lukáš Klein pri premiére na grandslamovom turnaji nastúpi v prvom súboji hlavnej súťaže proti domácemu držiteľovi voľnej karty Liamovi Broadymu. Anna Karolína Schmiedlová si v 1. kole dvojhry žien zmeria sily so Švédkou Rebeccou Petersonovou, zatiaľ čo Kristína Kučová by si v Londýne rada vylepšila účasť v 2. kole z rokov 2009 a 2017. Jej prvou súperkou bude debutantka na tejto úrovni Brazílčanka Laura Pigossiová.Na londýnskom Wimbledone (27.6. - 10.7.) v roku 2022 neudelia žiadne body do rebríčkov, WTA a ATP sa tak rozhodli po zákaze štartu Rusov a Bielorusov na tomto podujatí zo strany organizátorov turnaja.