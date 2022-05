Swiateková ťahá sériu 28 triumfov. Vyzerá byť nezastaviteľná, hovorí Nadal o svetovej jednotke

Tlak bude o obrovský

Najdlhšia séria triumfov

23.5.2022 (Webnoviny.sk) - Svetová tenisová jednotka Iga Swiateková ťahá 28-zápasovú víťaznú sériu, ktorú sa pokúsi predĺžiť na Roland Garros Dvadsaťročná poľská tenistka začne druhý grandslamový turnaj sezóny pondelkovým súbojom proti Ukrajinke Lesii Curenkovej Vstúpi doň ako jasná favoritka na celkový triumf, keďže zvíťazila v 42 z ostatných 43 setov a triumfovala na piatich turnajoch za sebou. Na parížskej antuke bude obhajovať celkové prvenstvo vo dvojhre z roku 2020."Viem, že budem pod tlakom a novinári ma budú považovať za favoritku turnaja. Úprimne, neviem, čo mám očakávať, pretože po prvý raz tu budem hrať v pozícii svetovej jednotky. Som si však istá, že sa budem na kurte baviť. Pred Roland Garros som vždy viac motivovaná, takže sa to pokúsim využiť," vyhlásila rodáčka z Varšavy, ktorá v metropole Francúzska zabojuje o svoj druhý grandslamový titul vo dvojhre v kariére.Prvá poľská svetová jednotka v histórii má aktuálne na konte štvrtú najdlhšiu sériu triumfov v ženskom tenise od roku 2000. Viac víťazných zápasov za sebou odvtedy zaznamenali len americké sestry Venus Williamsová (35) so Serenou Williamsovou (34) a Belgičanka Justine Heninová (32)."Uvedomujem si, že tá séria sa môže čoskoro skončiť a to je podľa mňa celkom zdravé. Nechcem sa cítiť zle, keď k tomu príde," skonštatovala Swiateková.K jej forme sa vyjadril aj španielsky tenista Rafael Nadal , 13-násobný víťaz Roland Garros: "Je svieža, prirodzená a mladá. Podľa jej tohtoročných výkonov vyzerá byť nezastaviteľná."