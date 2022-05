Tampa s Černákom má šancu zapísať sa do histórie NHL, tri tituly po sebe nezískal žiaden tím už 40 rokov

Séria sa ešte neskončila

Islanders vyhrali štyrikrát

22.5.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejový klub Tampa Bay Lightning má v tejto sezóne zámorskej NHL šancu nezmazateľne sa zapísať do histórie súťaže. Presne 40 rokov žiaden tím profiligy nezískal Stanleyho pohár v troch ročníkoch za sebou."Blesky" vedú v semifinále Východnej konferencie nad Floridou Panthers 2:0 na zápasy a v nedeľnom treťom súboji na domácom ľade sa môžu priblížiť k postupu do konferenčného finále. Jedným z pilierov defenzívy víťaza ostatných dvoch sezón NHL je slovenský obranca Erik Černák "Chalani odviedli kus dobrej práce, aby sme sa dostali tam, kde sme, ale séria sa ešte zďaleka neskončila. Naša hra má ďaleko od perfektnej. Mali sme šťastný moment v závere ostatného duelu, vďaka ktorému sme zvíťazili, inak by sa hralo predĺženie. Samozrejme, sme radi za stav série, aký je, ale ak poľavíme, nepostúpime ďalej," varuje tréner Tampy Jon Cooper Jeho zverenci rozhodli o druhom triumfe v sérii proti "panterom" v záverečných sekundách riadnej hracej doby.Tréner Floridy Andrew Brunette verí, že jeho mužstvo ešte môže so sériou proti štátnemu rivalovi niečo urobiť. V prvom kole tohtoročného play-off Panthers triumfovali dvakrát na ľade Washingtonu Capitals."Máme veľkú príležitosť, na súperových klziskách sme hrali dobre počas celej sezóny. Neexistuje dôvod, prečo by sme nemohli hrať svoj najlepší hokej. Ak zvíťazíme, všetko sa zmení," myslí si kouč tímu zo Sunrise. New York Islanders je zatiaľ posledným klubom NHL, ktorý získal Stanleyho pohár trikrát za sebou. V rokoch 1980 až 1983 to dokázal dokonca v štyroch sezónach bez prerušenia."Sme zapísaní v histórii ako víťazi dvoch sezón za sebou, to sa nevidí každý deň. V prípade tretieho titulu v sérii by sme boli jedným z najlepších tímov za ostatné dekády. V predošlých generáciách boli dynastie Islanders a Oilers v 80. rokoch a Montrealu v 70. rokoch. Akokoľvek sa budú nazývať najbližšie roky a táto dekáda, chceme, aby sa pritom spomínal náš klub," vyhlásil sebavedomo Jon Cooper, tréner Lightning.