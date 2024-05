Swiateková vyhrala turnaj v Madride, vo finále odvrátila tri mečbaly a po troch hodinách zdolala Sobolenkovú

Finále dalo zabrať aj fanúšikom

Swiatekovej vyšla odplata

Sobolenková si odnáša pozitíva

5.5.2024 (SITA.sk) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala víťazkou turnaja WTA 1000 v Madride, keď v strhujúcom finále v súboji dvoch najlepších hráčok súčasnosti zdolala Bielorusku Arinu Sobolenkovú 7:5, 4:6, 7:6 (7).Epická tenisová bitka trvala tri hodiny a 11 minút a bolo to vôbec najdlhšie finále na ženskom okruhu WTA v tomto roku. Víťazka predtým odvrátila tri mečbaly súperky a sama premenila druhý."Sledovať tri hodiny ten zápas dalo zabrať fanúšikom a nie ešte hráčkam. Iga Swiateková sa však usmievala predtým, než premenila druhý mečbal. Zdalo sa, že si to napriek všetkým útrapám stále užíva. Na tento zápas čakala celú doterajšiu kariéru. Toto je jej najväčšie víťazstvo proti najsilnejšej súperke. Adam Malysz mal kedysi Svena Hannawalda a Leo Messi Cristiana Ronalda. Iga má tiež svoju veľkú rivalku. Úroveň finále bola neuveriteľná," napísal poľský Przeglad Sportowy o ženskom finále v Madride.Swiateková zaokrúhlila počet titulov z najvyššej profiúrovne tenisu (turnaje Grand Slamu a WTA Tour) na dvadsať, čo sa jej vo veku 20 rokov a 338 dní podarilo ako najmladšej hráčke od roku 2012. Vtedy to v ešte mladšom veku zvládla Dánka Caroline Wozniacká Fenomenálna Poľka má už osem titulov z turnajov na antuke, tri z tej najcennejšej na Roland Garros v Paríži, dva z Ríma z podujatia BNL d´Italia a jeden z Madrid Open.Osem triumfov na najpomalšom povrchu mala ako 22-ročná naposledy predtým Španielka Arantxa Sánchezová Vicariová v roku 1994.Finále v Madride začala Swiateková lepšie a vyhrala prvý set 7:5. Bojovníčka Sobolenková však ovládla druhý set 6:4 a v tom treťom viedla 3:1.Poľka zmazala nevýhodu brejku, ale za stavu 5:6 pri svojom podaní čelila dvom mečbalom súperky. Oba odvrátila a set posunula do tajbrejku.V ňom Swiateková využila druhý mečbal za stavu 8:7, ale ešte predtým pri svojom podaní za stavu 6:7 zatrhla aj tretiu možnosť Bielorusky rozhodnúť zápas. Sobolenkovej odplatila trojsetovú prehru z madridského finále spred roka."Chcem vyhrať každý turnaj a nezaoberám sa tým, či som tu už predtým triumfovala alebo nie. Možno o pár rokov neskôr si uvedomím, aké dôležité bolo v mojej kariére vyhrať v Madride," uviedla Iga Swiateková."Prehrala som, trpela som, ale som hrdá na to, akú odolnosť som ukázala. V mojej hre bolo veľa pozitív, ktoré si odnášam už na najbližší turnaj v Ríme," skonštatovala Sobolenková, ktorá si nedala darček k nedeľňajším 26. narodeninám.Swiateková triumfom v Madride potiahla sériu finálových víťazstiev na sedem. Zatiaľ naposledy prehrala v rozhodujúcom súboji o titul práve so Sobolenkovou pred rokom v Madride.Tretím titulom a 30. víťazným zápasom v tomto roku sa Poľka vyrovnala Kazaške Jelene Rybakinovej