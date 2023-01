Sydney usporiadalo veľkolepú šou ohňostrojov, Brazília bola o čosi opatrňejšia. Svet privítal Nový rok 2023

Napadnutie policajtov v New Yorku

1.1.2023 (Webnoviny.sk) - Svet má za sebou silvestrovské oslavy znamenajúce odchod „starého“ roka 2022, ktorý priniesol vojnu v Európe, novú kapitolu v britskej monarchii či globálne obavy z inflácie.Nový rok sa začal v malom ostrovnom štáte Kiribati v Tichom oceáne. Potom postupne zavítal do ďalších časových pásiem cez Austráliu, Áziu a Európu až do Ameriky.Na hlavnom newyorskom bulvári Times Square nechýbala tradičná kryštálová guľa. Davy ľudí búrlivo jasali a mokré ulice osvetlené veľkými obrazovkami a pulzujúcimi svetlami zaplavilo more konfiet.Oslavy v New Yorku však poznačil incident asi osem blokov od Times Square, kde 19-ročný muž s mačetou napadol troch policajtov. Dvaja z nich museli byť hospitalizovaní, jeden so zlomeninou lebky a druhý s ťažkou reznou ranou.V Paríži tisíce ľudí oslavovali na známej ulici Champs-Élysées, zatiaľ čo francúzsky prezident Emmanuel Macron v televíznom novoročnom prejave prisľúbil pokračujúcu podporu Ukrajine.„Počas nasledujúceho roka budeme neomylne na vašej strane. Budeme vám pomáhať až do víťazstva a budeme spolu budovať spravodlivý a trvalý mier. Počítajte s Francúzskom a počítajte s Európou,“ povedal Macron.V Londýne sa na brehoch Temže zhromaždilo asi 100-tisíc ľudí, kde vítanie roka 2023 sprevádzalo zvonenie slávnej veže Big Ben a ohňostroj okolo London Eye.V brazílskom Riu de Janeiro sa na pláži Copacabana zišiel len malý niekoľkotisícový dav, ktorý sledoval krátky ohňostroj. Niekoľko brazílskych miest tento rok zrušilo oslavy pre obavy z koronavírusu. Silvestrovské oslavy na viacerých miestach v Brazílii boli spojené s poctou zosnulej futbalovej legende Pelému Turecký Istanbul ponúkol množstvo pouličných slávností a ohňostroje. V katolíckej bazilike sv. Antona Paduánskeho sa desiatky kresťanov modlili za nový rok a pripomenuli si odchod emeritného pápeža Benedikta XVI. , ktorý odišiel na večnosť v sobotu vo veku 95 rokov.V austrálskom Sydney sa pozdĺž nábrežia zhromaždilo asi milión ľudí. Tí sledovali viac ako 7-tisíc ohňostrojov odpálených z Harbour Bridge a ďalších 2-tisíc z neďalekej opery.