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22. septembra 2026
Sýkora nedohral prvý zápas New Yorku Rangers. Po tvrdom hite nedokázal zaťažiť pravú nohu – VIDEO
Tagy: NHL
Slovenský útočník sa zranil už v prvej tretine prípravného zápasu proti New Jersey. Rangers ho následne vyradili zo stretnutia pre zranenie v dolnej časti tela, tréner Mike Sullivan po zápase uviedol, že klub ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Slovenský útočník sa zranil už v prvej tretine prípravného zápasu proti New Jersey. Rangers ho následne vyradili zo stretnutia pre zranenie v dolnej časti tela, tréner Mike Sullivan po zápase uviedol, že klub ešte čaká na výsledok vyšetrenia.
Slovenský hokejista Adam Sýkora nedohral prvý prípravný zápas New Yorku Rangers pred novou sezónou NHL. Dvadsaťdvaročný útočník odstúpil už v prvej tretine pondelkového stretnutia na ľade New Jersey Devils po tvrdom zákroku obrancu Mikaela Diotteho. Rangers napokon prehrali 2:3.
K incidentu došlo v čase 9:28. Sýkora dostal v rohu klziska tvrdý bodyček, pri páde sa nepríjemne skrútil a po zákroku nedokázal zaťažiť pravú nohu. Z ľadu mu museli pomôcť spoluhráči a člen realizačného tímu, pričom zamieril priamo do šatne.
Rangers na začiatku druhej tretiny oznámili, že slovenský útočník sa do zápasu nevráti pre zranenie v dolnej časti tela. Klub zatiaľ bližšiu diagnózu nezverejnil. Hoci zábery zo situácie vyvolali obavy o pravú nohu či koleno, oficiálne potvrdený je iba všeobecný charakter zranenia.
Sýkora pred odstúpením strávil na ľade iba 2:49 min a nastúpil v útoku s Juusom Pärssinenom a Justinom Dowlingom. Po stretnutí tréner Mike Sullivan uviedol, že zdravotný stav Slováka ešte posudzuje klubový lekársky tím.
Zranenie prichádza v nepríjemnom čase. Sýkora sa počas kempu snaží presvedčiť vedenie Rangers, že si zaslúži miesto v NHL alebo pozíciu medzi prvými hráčmi pripravenými na povolanie z farmy. Denník The New York Post pripomína, že po letných zmenách v útoku čakal Slováka náročný boj o miesto v zostave a prípravné zápasy preňho predstavovali dôležitú príležitosť.
Rodák z Piešťan dostal prvú väčšiu šancu v NHL v závere minulej sezóny. V 11 zápasoch za Rangers strelil tri góly a pridal jednu asistenciu. Na farme v Hartforde odohral 62 stretnutí, v ktorých zaznamenal 12 gólov a spolu 29 bodov.
Prvý prípravný duel Rangers pritom rozhodol až záver tretej tretiny. Jack Hughes strelil víťazný gól New Jersey 2:12 min pred koncom a Devils zvíťazili 3:2. Za Rangers skórovali Anton Blidh a Drew Fortescue, brankár Dylan Garand zaznamenal 28 zákrokov.
Zdroj: SITA.sk - Sýkora nedohral prvý zápas New Yorku Rangers. Po tvrdom hite nedokázal zaťažiť pravú nohu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejista Adam Sýkora nedohral prvý prípravný zápas New Yorku Rangers pred novou sezónou NHL. Dvadsaťdvaročný útočník odstúpil už v prvej tretine pondelkového stretnutia na ľade New Jersey Devils po tvrdom zákroku obrancu Mikaela Diotteho. Rangers napokon prehrali 2:3.
K incidentu došlo v čase 9:28. Sýkora dostal v rohu klziska tvrdý bodyček, pri páde sa nepríjemne skrútil a po zákroku nedokázal zaťažiť pravú nohu. Z ľadu mu museli pomôcť spoluhráči a člen realizačného tímu, pričom zamieril priamo do šatne.
Rangers na začiatku druhej tretiny oznámili, že slovenský útočník sa do zápasu nevráti pre zranenie v dolnej časti tela. Klub zatiaľ bližšiu diagnózu nezverejnil. Hoci zábery zo situácie vyvolali obavy o pravú nohu či koleno, oficiálne potvrdený je iba všeobecný charakter zranenia.
Sýkora pred odstúpením strávil na ľade iba 2:49 min a nastúpil v útoku s Juusom Pärssinenom a Justinom Dowlingom. Po stretnutí tréner Mike Sullivan uviedol, že zdravotný stav Slováka ešte posudzuje klubový lekársky tím.
Oh man, these games were for a guy like Sykora to show #NYR what he can do, really unfortunate to see this happen. pic.twitter.com/j0NYBHPR7S
— Jonny Lazarus (@JLazzy23) September 21, 2026
Zranenie prichádza v nepríjemnom čase. Sýkora sa počas kempu snaží presvedčiť vedenie Rangers, že si zaslúži miesto v NHL alebo pozíciu medzi prvými hráčmi pripravenými na povolanie z farmy. Denník The New York Post pripomína, že po letných zmenách v útoku čakal Slováka náročný boj o miesto v zostave a prípravné zápasy preňho predstavovali dôležitú príležitosť.
Rodák z Piešťan dostal prvú väčšiu šancu v NHL v závere minulej sezóny. V 11 zápasoch za Rangers strelil tri góly a pridal jednu asistenciu. Na farme v Hartforde odohral 62 stretnutí, v ktorých zaznamenal 12 gólov a spolu 29 bodov.
Prvý prípravný duel Rangers pritom rozhodol až záver tretej tretiny. Jack Hughes strelil víťazný gól New Jersey 2:12 min pred koncom a Devils zvíťazili 3:2. Za Rangers skórovali Anton Blidh a Drew Fortescue, brankár Dylan Garand zaznamenal 28 zákrokov.
Zdroj: SITA.sk - Sýkora nedohral prvý zápas New Yorku Rangers. Po tvrdom hite nedokázal zaťažiť pravú nohu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL
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