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 24hod.sk    Šport

22. septembra 2026

Čo je to 89 stotín sekundy? Čas, ktorý obral Chladoňovú o medailu v časovke – VIDEO



Viktória Chladoňová nedovŕšila medailový hetrik v časovke na MS v cyklistike. Medailové ambície Viktórie Chladoňovej v časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v ...



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chladonova 001 foto_sona nikova 1 676x450 22.9.2026 (SITA.sk) - Viktória Chladoňová nedovŕšila medailový hetrik v časovke na MS v cyklistike.


Medailové ambície Viktórie Chladoňovej v časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v kanadskom Montreale zostali nenaplnené.

Stále iba 19-ročná talentovaná Slovenka však mala veľkú smolu, keďže cenný kov jej ušiel o máličko - 89 stotín sekundy Chladoňová finišovala na trati dlhej 20,3 km s prevýšením 145 metrov ani nie o sekundu pomalšie ako Belgičanka Luca Vierstraeteová na treťom mieste.

"Bola to náročná časovka, dosť technická. Tiež tam boli náročné rovinaté časti, aj vietor hral svoju rolu. Snažila som sa urobiť maximum. Nakoniec je z toho štvrté miesto. Len malý kúsok ma delil od medaily. Trochu ma to mrzí, mohla som možno niečo spraviť trochu inak," povedala Chladoňová po pretekoch vo videu na webe Slovenského zväzu cyklistiky.

Zlato do Austrálie


Zlato si vyjazdila Austrálčanka Felicity Wilsonová-Haffendenová, striebro putuje do Holandska zásluhou Nienke Vinkeovej a bronzová je už spomenutá Vierstraeteová.

Štvrté a 30. miesto


Všetky tri medailistky majú od 20 do 22 rokov, čiže sú staršie ako slovenská šampiónka. Ďalšia Slovenka na trati individuálnej časovky žien do 23 rokov Sofia Ungerová sa zaradila na začiatok druhej polovice výsledkovej listiny, obsadila 30. miesto. Pre porovnanie: Chladoňová zaostala za víťazkou o necelých 46 sekúnd, kým Ungerová o 2:42 min.


Ešte jedny preteky


Chladoňová bola obhajkyňa striebornej medaily z MS 2025 v Rwande a striebro získala aj rok predtým vo švajčiarskom Zürichu, avšak ešte ako juniorka. Teraz sa sústredí na štvrtkové preteky žien do 23 rokov s hromadným štartom. "Časovka je za mnou, idem ďalej. Hlavný cieľ sú teraz cestné preteky,” doplnila Chladoňová.



Zdroj: SITA.sk - Čo je to 89 stotín sekundy? Čas, ktorý obral Chladoňovú o medailu v časovke – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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