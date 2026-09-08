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Symfónia umenia 2026 prekonala rekord! Dve hudobné legendy doslova ožili na bratislavskom pódiu
Tagy: Hudba Koncert Symfónia umenia
Kto bol, má zážitok na celý život. A kto nebol, môže jednoznačne ľutovať! Reč je o famóznom hudobnom multižánrovom festivale Symfónia umenia, ktorý sa už po 6. krát konal v Bratislave pod ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Kto bol, má zážitok na celý život. A kto nebol, môže jednoznačne ľutovať!
Reč je o famóznom hudobnom multižánrovom festivale Symfónia umenia, ktorý sa už po 6. krát konal v Bratislave pod patronátom Mestskej časti Ružinov. Počas týždňa navštívilo festival viac ako 10 000 návštevníkov, milovníkov kultúry a vážnej hudby. Rekordy padli hlavne počas piatkového a sobotňajšieho večera, kedy v hľadisku na námestí Pradiareň 1900 zasadlo počas každého večera takmer 2500 divákov. Na pódiách sa vystriedalo viac ako 400 hudobníkov a interpretov.
Festival s hudobnými žánrami ako opera, symfonická hudba, muzikál, či jazz s množstvom hudobných hostí, hudobníkov, spevákov, vrátane zahraničných hviezd nemá na Slovensku obdobu! Hostil aj svetové hviezdy ako José Cura, Jonas Kaufmann, Rolando Villazon, Matt Dusk, Billy Cobham či legendárnu vokálovú americkú skupinu TAKE6. Tento rok doslova oživil dve svetové legendy počas víkendových koncertov na pôvabnom bratislavskom - ružinovskom námestí.
V piatok 3. septembra roztancovala celé námestie hviezda muzikálu MJ: The Musical z londýnskeho West Endu, charizmatický tridsiatnik z Londýna Mitchell Zhangazha doslova uchvátil slovenské publikum. Keď dav viac ako dvetisíc hlasov spieval spolu s ním skladbu Earth Song alebo Black or White, atmosféra bola neopísateľná. Emóciami nabitý koncert s trojitým standing ovation dojal aj legendárneho dirigenta Vlada Valoviča, ktorý sa so svojim orchestrom a skvelými slovenskými a českými vokalistami zhostil hudobného sprievodu londýnskej hviezdy. Opäť nesklamala ani skvelá Andrea Zimányiová, ktorá zaspievala jednu zo skladieb MJ. Mitchell Zhangazha zaujal nielen vernou interpretáciou Michaela Jacksona, ale aj svojim bezprostredným prejavom, skromnosťou ale zároveň veľkou charizmou. "Vystupoval som spolu s bratmi Michaela Jacksona – s Marlonom a Jackiem na svetovom turné v USA aj v Európe, takže mám skúsenosti s veľkým publikom, no musím priznať, že vaše publikum ma milo prekvapilo. A veľmi mi chutili vaše šnicle so zemiakovým šalátom" odpovedal Mitchell na otázky hostí po koncerte, čo sa mu najviac páčilo v Bratislave. O tomto mladíkovi budeme v hudobných kruhoch ešte rozhodne počuť.
Presne v sobotu 5. septembra 2026 celý svet spomínal na nedožité 80-te narodeniny famózneho a nenahraditeľného Freddieho Mercuryho. A Bratislava si ho pripomenula unikátne. V podaní ostrieľaného Martina Gyimesiho, vynikajúceho operného a muzikálového speváka a mladej talentovanej sopranistky Tatiany Hajzušovej zazneli nielen skladby z Freddieho albumu Barcelona, ale aj najväčšie hity Queen, vrátane Bohemian Rapsody. Atmosféra bola nabitá famóznou hudbou a symfonicko- vokálne spracovanie Freddieho skladieb im dodalo neopakovateľnú silu. Na svoje si prišli všetci fanúšikovia Queen, ktorí po koncerte odchádzali plní krásnych emócií, so slovami radosti aj dojatia. Záverečná Bohemian Rapsody v prevedení sólistov Martina Gyimesiho a Tatiany Hajzušovej spolu s 40 členným speváckym zborom Voci Allegre a 70 členným Festivalovým symfonickým orchestrom pod taktovkou Adriana Kokoša dodala koncertu aj celému tohtoročnému festivalu monumentálnu záverečnú bodku.
Celý sobotňajší večer bol úctyhodným vyvrcholením týždenného festivalu Symfónia umenia, na ktorom sa predstavili aj ďalšie hudobné telesá. Győrska filharmónia pod vedením dirigenta Zsolta Hamara s dielami Verdiho, Pucciniho, Donizettiho, svojou charizmou a rockovým prevedením Mozartovho Requiem mimoriadne zaujala dirigentka Petra Torkošová s Festivalovým symfonickým orchestrom. Na Štrkoveckom jazere roztancovala divákov jazzová formácia Lukáš Oravec quartet a ako každý rok, nechýbala na festivale ani legenda Bratislava Hot Serenaders pod vedením Juraja Bartoša so šlágrami F.K. Veselého v Átriu NC Nivy. Organizátori festivalu z Cultusu Ružinov nezabudli ani na rodiny a tých najmenších, ako každoročne aj tento ročník sa v sobotu dopoludnia konal rodinný koncert s ľudovými rozprávkami.
Už teraz sa všetci fanúšikovia krásnej hudby môžu tešiť na ďalší ročník Symfónia umenia 2027. Koncert OPERA GALA s famóznou opernou divou Dianou Damrau bol presunutý na termín 2.9.2027 a organizátori sľubujú opäť aj ďalšie veľké mená a hudobné prekvapenia. Bude to opäť oslava krásneho umenia!
www.symfoniaumenia.sk
Facebook: @symfoniaumenia Instagram: @symfoniaumenia
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Symfónia umenia 2026 prekonala rekord! Dve hudobné legendy doslova ožili na bratislavskom pódiu © SITA Všetky práva vyhradené.
Reč je o famóznom hudobnom multižánrovom festivale Symfónia umenia, ktorý sa už po 6. krát konal v Bratislave pod patronátom Mestskej časti Ružinov. Počas týždňa navštívilo festival viac ako 10 000 návštevníkov, milovníkov kultúry a vážnej hudby. Rekordy padli hlavne počas piatkového a sobotňajšieho večera, kedy v hľadisku na námestí Pradiareň 1900 zasadlo počas každého večera takmer 2500 divákov. Na pódiách sa vystriedalo viac ako 400 hudobníkov a interpretov.
Festival s hudobnými žánrami ako opera, symfonická hudba, muzikál, či jazz s množstvom hudobných hostí, hudobníkov, spevákov, vrátane zahraničných hviezd nemá na Slovensku obdobu! Hostil aj svetové hviezdy ako José Cura, Jonas Kaufmann, Rolando Villazon, Matt Dusk, Billy Cobham či legendárnu vokálovú americkú skupinu TAKE6. Tento rok doslova oživil dve svetové legendy počas víkendových koncertov na pôvabnom bratislavskom - ružinovskom námestí.
Michaelov hlas a skladby ožili v Bratislave
V piatok 3. septembra roztancovala celé námestie hviezda muzikálu MJ: The Musical z londýnskeho West Endu, charizmatický tridsiatnik z Londýna Mitchell Zhangazha doslova uchvátil slovenské publikum. Keď dav viac ako dvetisíc hlasov spieval spolu s ním skladbu Earth Song alebo Black or White, atmosféra bola neopísateľná. Emóciami nabitý koncert s trojitým standing ovation dojal aj legendárneho dirigenta Vlada Valoviča, ktorý sa so svojim orchestrom a skvelými slovenskými a českými vokalistami zhostil hudobného sprievodu londýnskej hviezdy. Opäť nesklamala ani skvelá Andrea Zimányiová, ktorá zaspievala jednu zo skladieb MJ. Mitchell Zhangazha zaujal nielen vernou interpretáciou Michaela Jacksona, ale aj svojim bezprostredným prejavom, skromnosťou ale zároveň veľkou charizmou. "Vystupoval som spolu s bratmi Michaela Jacksona – s Marlonom a Jackiem na svetovom turné v USA aj v Európe, takže mám skúsenosti s veľkým publikom, no musím priznať, že vaše publikum ma milo prekvapilo. A veľmi mi chutili vaše šnicle so zemiakovým šalátom" odpovedal Mitchell na otázky hostí po koncerte, čo sa mu najviac páčilo v Bratislave. O tomto mladíkovi budeme v hudobných kruhoch ešte rozhodne počuť.
Sobota patrila Freddiemu
Presne v sobotu 5. septembra 2026 celý svet spomínal na nedožité 80-te narodeniny famózneho a nenahraditeľného Freddieho Mercuryho. A Bratislava si ho pripomenula unikátne. V podaní ostrieľaného Martina Gyimesiho, vynikajúceho operného a muzikálového speváka a mladej talentovanej sopranistky Tatiany Hajzušovej zazneli nielen skladby z Freddieho albumu Barcelona, ale aj najväčšie hity Queen, vrátane Bohemian Rapsody. Atmosféra bola nabitá famóznou hudbou a symfonicko- vokálne spracovanie Freddieho skladieb im dodalo neopakovateľnú silu. Na svoje si prišli všetci fanúšikovia Queen, ktorí po koncerte odchádzali plní krásnych emócií, so slovami radosti aj dojatia. Záverečná Bohemian Rapsody v prevedení sólistov Martina Gyimesiho a Tatiany Hajzušovej spolu s 40 členným speváckym zborom Voci Allegre a 70 členným Festivalovým symfonickým orchestrom pod taktovkou Adriana Kokoša dodala koncertu aj celému tohtoročnému festivalu monumentálnu záverečnú bodku.
Celý sobotňajší večer bol úctyhodným vyvrcholením týždenného festivalu Symfónia umenia, na ktorom sa predstavili aj ďalšie hudobné telesá. Győrska filharmónia pod vedením dirigenta Zsolta Hamara s dielami Verdiho, Pucciniho, Donizettiho, svojou charizmou a rockovým prevedením Mozartovho Requiem mimoriadne zaujala dirigentka Petra Torkošová s Festivalovým symfonickým orchestrom. Na Štrkoveckom jazere roztancovala divákov jazzová formácia Lukáš Oravec quartet a ako každý rok, nechýbala na festivale ani legenda Bratislava Hot Serenaders pod vedením Juraja Bartoša so šlágrami F.K. Veselého v Átriu NC Nivy. Organizátori festivalu z Cultusu Ružinov nezabudli ani na rodiny a tých najmenších, ako každoročne aj tento ročník sa v sobotu dopoludnia konal rodinný koncert s ľudovými rozprávkami.
Už teraz sa všetci fanúšikovia krásnej hudby môžu tešiť na ďalší ročník Symfónia umenia 2027. Koncert OPERA GALA s famóznou opernou divou Dianou Damrau bol presunutý na termín 2.9.2027 a organizátori sľubujú opäť aj ďalšie veľké mená a hudobné prekvapenia. Bude to opäť oslava krásneho umenia!
www.symfoniaumenia.sk
Facebook: @symfoniaumenia Instagram: @symfoniaumenia
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Symfónia umenia 2026 prekonala rekord! Dve hudobné legendy doslova ožili na bratislavskom pódiu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hudba Koncert Symfónia umenia
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