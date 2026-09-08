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08. septembra 2026

Obdržali ste podozrivú správu? Podvodníci sa v mailoch vydávajú za zdravotnú poisťovňu a informujú o vrátení preplatku


Tagy: Finančné podvody podvodné správy Podvodný mail Podvody Podvody na Slovensku Preplatok Zdravotná poisťovňa

Podvodníci doručia mail, ktorý ľudí vyzýva, aby klikli na odkaz a autorizovali vrátanie peňazí. Policajti upozorňujú na ďalší sofistikovaný podvod. Podvodníci sa v mailoch vydávajú za zdravotnú ...



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gettyimages 1424201452 676x451 8.9.2026 (SITA.sk) - Podvodníci doručia mail, ktorý ľudí vyzýva, aby klikli na odkaz a autorizovali vrátanie peňazí.


Policajti upozorňujú na ďalší sofistikovaný podvod. Podvodníci sa v mailoch vydávajú za zdravotnú poisťovňu a informujú o údajom preplatku na poistnom účte. Podvodníci doručia mail, ktorý ľudí vyzýva, aby klikli na odkaz a autorizovali vrátanie peňazí.

Vzhľad mailu a použité logo


„Ide o podvod. Odkaz v e-maile vedie na podvodnú internetovú stránku, ktorej cieľom môže byť získanie osobných, prihlasovacích alebo bankových údajov,“ zdôrazňuje polícia a varuje občanov, aby na takýto odkaz neklikali a nezadávali svoje osobné údaje.

Zároveň upozorňuje, že samotný vzhľad mailu, použité logo alebo označenie odosielateľa neznamenajú, že správa naozaj prišla z danej inštitúcie. Takéto správy o preplatkoch či finančných výplatách si treba najskôr overiť, a to priamo u príslušnej inštitúcie prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov.

Odkazy v podozrivom maile


Pri overovaní podľa slov polície nie je vhodné používať kontakty alebo odkazy uvedené v podozrivom maile. Podvodníci sa súčasne často snažia vytvoriť aj časový nátlak, aby človek konal bez overenia informácií.

„Ani informácia o blížiacom sa termíne na vyzdvihnutie preplatku preto nie je dôvodom na unáhlené konanie,“ doplnili policajti.

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V prípade kliknutia na podvodný odkaz a zadania svojich osobných údajov, treba ihneď kontaktovať svoju banku a vykonať všetko potrebné pre zabezpečenie účtu. Následne treba kontaktovať a informovať aj políciu.


Zdroj: SITA.sk - Obdržali ste podozrivú správu? Podvodníci sa v mailoch vydávajú za zdravotnú poisťovňu a informujú o vrátení preplatku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Finančné podvody podvodné správy Podvodný mail Podvody Podvody na Slovensku Preplatok Zdravotná poisťovňa
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