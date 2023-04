Syn Peskova vraj bojoval na Ukrajine, na fronte ho nevideli a jeho Tesla zbierala v Moskve pokuty

Nevideli ho ani žoldnieri

Falošné doklady

Terčom žartu na YouTube

24.4.2023 (SITA.sk) - Tridsaťtriročný syn kremeľského hovorcu Dmitrija Peskova tvrdí, že šesť mesiacov slúžil u žoldnierskej Wagnerovej skupiny na Ukrajine. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Upozorňuje pritom, že tvrdenia Nikolaja Peskova, ktorý je známy aj ako Nikolaj Choles, nedokázal nezávisle overiť.Viaceré ruské nezávislé médiá však podľa portálu Ukrajinská pravda spochybňujú tvrdenia, že by Peskovov syn šiel do vojny, pričom upozorňujú na skutočnosť, že jeho Tesla v rovnakom čase v Moskve zbierala pokuty.Automobil, ktorý Choles vlastnil do konca marca 2023, vraj porušil pravidlá cestnej premávky v čase od 24. júla do 6. novembra 2022, keď bol údajne na Ukrajine.Portál Sota uvádza, že auto okrem Cholesa zvykol používať aj Dmitrij Peskov a napriek tomu, že ho predal, stále je na Cholesa napísané jedno z dvoch povinných poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou elektromobilu.Súčasní a bývalí bojovníci Wagnerovej skupiny sa zas pre telegramový kanál VChK-OGPU vyjadrili, že Cholesa nevideli na „Soledarskom ani Bachmutskom fronte" a priatelia Peskovovho syna tvrdia, že neodišiel na dlhší čas. Ďalšie zdroje túto informáciu nepotvrdili.Nikolaj Peskov sa v rozhovore pre prokremeľský denník Komsomoľská pravda vyjadril, že to bola jeho povinnosť s tým, že nedokázal len tak sedieť a pozerať sa, ako jeho priatelia a ďalší idú bojovať. Údajne sa preto rozhodol prihlásiť k Wagnerovcom, no nevedel, ako to má spraviť, tak sa obrátil na svojho otca a ten mu pomohol.Aby sa vraj jeho spolubojovníci nedozvedeli o jeho prepojení na Kremeľ, použil falošné doklady. Meno, ktoré používal, však odmietol zverejniť, pretože ho vraj ešte možno použije. Ako upozorňuje BBC, tvrdenia mladého Peskova prišli v čase novej veľkej náborovej kampane armády, v ktorej vyzývajú mužov, aby si v konflikte na Ukrajine splnili svoju „vlasteneckú povinnosť“.Po tom, ako prezident Vladimir Putin vlani v septembri vyhlásil „čiastočnú mobilizáciu“, pritom z krajiny ušli desaťtisíce mužov, aby sa vyhli povolaniu do armády. Choles v rozhovore neprezradil, kde presne slúžil v rámci, podľa Rusov „špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine. Šéf Wagnerovcov Jevgenij Prigožin však ruským médiám poskytol podrobnosti.Po vstupe do skupiny s falošnými dokladmi podľa neho Peskovov syn absolvoval trojtýždňový výcvik. „Po tom, keď odišiel do Luhanska, bolo potrebné rozšíriť kombinovaný delostrelecký prápor a bol poslaný do posádky (salvového raketometu) Uragan,“ uviedol Prigožin a dodal, že „preukázal odvahu a hrdinstvo, rovnako ako všetci ostatní".Peskov vraj Prigožina požiadal, aby „prijal (Nikolaja) ako obyčajného delostrelca". Choles tiež tvrdí, že tento rok dostal medailu za statočnosť po tom, čo celý jeho tím dosiahol nejaký „skutok... Mali sme jeden zaujímavý výpad - viac nemôžem povedať". Vlani v septembri sa pritom stal terčom žartu v priamom prenose na YouTube, v ktorom sa zdalo, že sa zdráha vstúpiť do armády.Novinár Dmitrij Nizovcev, spolupracovník uväzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného , sa vydával za vojenského náborového dôstojníka a pýtal sa ho, prečo sa nedostavil do moskovského povolávacieho centra. Nikolaj mu nervózne odpovedal, pripomenul mu, že je Peskov a vyhrážal sa, že záležitosť poženie vyššie.