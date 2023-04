Union doručil list každému poslancovi i prezidentke. Vyzýva štátnych predstaviteľov k tomu, aby neboli ľahostajní voči budúcnosti nášho zdravotníckeho systému

24.4.2023 (SITA.sk) - Union zdravotná poisťovňa dnes poslala otvorený list osobne každému poslancovi a poslankyni NR SR, prezidentke i ministerstvám. Vyzýva v ňom k zmenám neférových zákonov, ktoré znemožňujú efektívne vykonávanie zdravotného poistenia a hospodárenie zdravotných poisťovní."Ministerstvo zdravotníctva vydalo dňa 30. 3. 2023 vyhlášku (č. 100/2023 Z. z.), ktorá fixne stanovuje financovanie jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti a ktorú úplne odmietame. Štát diktuje, ako "chorí" majú byť naši poistenci – majú byť viac hospitalizovaní a menej navštevovať ambulancie. Takýto prístup je nelogický, nezohľadňuje totiž to, o akých poistencov a poistenky sa v Unione staráme, keďže naši poistenci viac navštevujú ambulancie. Bez vyhlášky boli zdravotné poisťovne schopné uhrádzať zdravotnú starostlivosť v zhode s potrebami svojich klientov, takže pridaná hodnota tejto zmeny nie je reálne žiadna, práve naopak. Samotný výpočet, teda rozdelenie výdavkov medzi jednotlivé segmenty zdravotnej starostlivosti, je urobený veľmi účelovo a technicky nesprávne," vysvetľuje Jozef Koma, riaditeľ sekcie poistenia Union zdravotnej poisťovne. "Je nemožné v krátkej dobe zmeniť platné zmluvy v ambulantnom sektore, či očakávať úspory na liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré sa v minulosti nikdy nedosiahli. Vidíme za tým opäť snahu štátu za každú cenu pomôcť dlhodobo stratovej štátnej zdravotnej poisťovni."Union zdravotná poisťovňa tvrdí, že súkromné zdravotné poisťovne sú zjavne vytláčané z trhu, pričom súčasná situácia spôsobuje aj zneistenie u zahraničných investorov. Práve Holandsko je jedným z najväčších investorov v Slovenskej republike a Union zdravotná poisťovňa, ktorej akcionárom je holandská finančná skupina Achmea, na Slovensku viac ako 16 rokov zodpovedne podniká, zamestnáva takmer 450 ľudí a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre takmer 650-tisíc spokojných klientov a klientok.Union tiež upriamuje pozornosť na novelu zákona č. 581/2004 Z. z. z decembra 2022, kedy bolo zavedené obmedzenie zisku zdravotných poisťovní. "Naša zdravotná poisťovňa sa nikdy nebránila férovej regulácii zisku. Je však smutné, že na jednej strane je zisk značne obmedzený, no na strane druhej štát nijakým spôsobom nereguluje riziko mnohonásobne vyššej straty zdravotných poisťovní, ktoré je veľmi reálne, najmä pre neadekvátne stanovené poistné za poistencov štátu," uvádza ďalej Koma. "Je zrejmé, že ak nedôjde k adekvátnemu dofinancovaniu systému verejného zdravotného poistenia, v ktorom chýba viac ako 250 až 300 miliónov EUR, a to v prospech poistencov všetkých zdravotných poisťovní, systém verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike skolabuje."Union zdravotná poisťovňa verí, že listom vzbudí u poslancov a poslankýň, prezidentky i všetkých relevantných štátnych orgánov záujem o budúcnosť efektivity, kvality i dostupnosti zdravotnej starostlivosti. "Dúfame, že adresáti listu neostanú ľahostajní. Vyzývame ich k zmene neférovej legislatívy, k rovnakému a korektnému prístupu ku všetkým zdravotným poisťovniam a k rozhodnutiu nedopustiť jednostranné financovanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Neistota a chaos v zdravotníctve je to posledné, čo v našej spoločnosti teraz potrebujeme," uzatvára hovorkyňa Union ZP Kristína Baluchová.Úplné znenie otvoreného listu Union zdravotnej poisťovne nájdete na webstránke Unionu: Otvorený list Union zdravotnej poisťovne: Vyjadrenie nesúhlasu s vývojom regulácie zdravotníctva | Union.sk Informačný servis