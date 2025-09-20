Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Šport

20. septembra 2025

20. septembra 2025

Syn slávneho Zinedina Zidana bude reprezentovať Alžírsko



Luca Zidane, 27-ročný futbalový brankár a syn francúzskej futbalovej legendy Zinedina Zidana, sa rozhodol pre zmenu svojej „športovej“ národnosti z Francúzska na ...



zinedine zidane 1 676x471 20.9.2025 (SITA.sk) - Luca Zidane, 27-ročný futbalový brankár a syn francúzskej futbalovej legendy Zinedina Zidana, sa rozhodol pre zmenu svojej „športovej“ národnosti z Francúzska na Alžírsko. Oznámila to Alžírska futbalová federácia (FAF). „FIFA oficiálne udelila brankárovi Lucovi Zinedinovi Zidanovi povolenie reprezentovať alžírsky národný tím,“ uviedla FAF vo vyhlásení.


Luca Zidane reprezentoval Francúzsko na mládežníckych úrovniach a momentálne hrá za Granadu v druhej najvyššej španielskej súťaži. Keďže nikdy nenastúpil za francúzske A-mužstvo, mohol si vybrať aj reprezentovanie Alžírska, odkiaľ pochádzajú jeho predkovia.

Alžírčania sa kvalifikovali na Africký pohár národov 2025, ktorý sa začne 21. decembra v Maroku. V kvalifikačnej G-skupine o postup na majstrovstvá sveta 2026 vedú poradie tabuľky s 19 bodmi a na definitívu účasti na šampionáte potrebujú v októbri buď víťazstvo nad Somálskom alebo remízu s Ugandou.

Zidane pôsobil aj v rezervnom tíme Realu Madrid, kde začal v mládežníckej akadémii v roku 2004. V hlavnom tíme „bieleho baletu“ debutoval v poslednom ligovom zápase sezóny 2017/2018 a bol tretím brankárom, keď Real vyhral svoju 13. trofej v Lige majstrov v roku 2018.

Hoci sa Zinedine Zidane narodil v Marseille, jeho rodina pochádza z malej dediny pri meste Bidžája, asi 250 kilometrov východne od Alžíru.



Zdroj: SITA.sk

