 24hod.sk    Šport    F1

21. septembra 2025

F1: Na VC Azerbajdžanu zvíťazil Verstappen pred Russelom a Sainzom


Víťaz kvalifikácie Verstappen zvládol štart a nedovolil Sainzovi dostať sa na prvé miesto.



Zdieľať
F1: Na VC Azerbajdžanu zvíťazil Verstappen pred Russelom a Sainzom

Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Azerbajdžanu, sedemnástych pretekoch seriálu MS F1. Druhý prišiel do cieľa Brit George Russell na Mercedese, tretí finišoval Španiel Carlos Sainz, pre ktorého to bolo prvé pódium vo farbách Williamsu.


Tím McLaren si mohol už v Baku zabezpečiť triumf v Pohári konštruktérov, no víkend sa mu nevydaril. Oscar Piastri vypadol už v 1. kole a Lando Norris obsadil až 7. miesto, takže McLaren ešte nemá matematickú istotu triumfu v súťaži tímov.

Verstappen nadviazal v Azerbajdžane na víťazstvo z predošlej VC Talianska. Dosiahol štvrté víťazstvo v sezóne a 67. v kariére. Štvornásobný majster sveta má naďalej výrazné, 65-bodové manko na Piastriho, ktorý napriek nevydarenému víkendu ostal na čele priebežného poradia.

Víťaz kvalifikácie Verstappen zvládol štart a nedovolil Sainzovi dostať sa na prvé miesto. Líder priebežného poradia Piastri, ktorý štartoval po nehode v kvalifikácii až z 9. miesta, zavŕšil nevydarený víkend už v prvom kole. Na samotnom štarte výrazne zaostal, prepadol sa poradím a v šiestej zákrute vrazil do bariéry. Preteky sa pre neho skončili a na trať prišlo safety car. Pomalý štart mal okrem Piastriho aj Alonso, ktorý neskôr dostal 5-sekundový trest. Rovnaký trest dostal aj Austrálčan, ktorý síce vypadol, no päťsekundová penalizácia sa mu prenesie do ďalších pretekov. V úzkych uličkách v Baku nebolo veľa možností na predbiehanie a často hrozili kolízie. Jednu z nich v úvode pretekov predviedli Hülkenberg a Ocon, obaja však mohli pokračovať v pretekoch.

Verstappen si držal pozíciu lídra, za ním boli naďalej Sainz a Lawson. V 18. kole sa Albon snažil dostať pred Colapinta a na agresívny manéver doplatil poškodeným predným krídlom. Nevydarený víkend McLarenu dokumentovala aj Norrisova zastávka v boxoch v 38. kole, ktorá bola príliš dlhá, keďže mechanici sa zdržali s nasadením pravej prednej i zadnej pneumatiky. Russell mal v 42. kole rýchlu zastávku v boxoch, ktorá sa neskôr ukázala ako kľúčová na ceste za 2. miestom. Verstappen si bez problémov postrážil víťazstvo. Lawson sa napokon z tretieho miesta na štarte prepadol na piate a to ešte v závere úspešne čelil atakom Cunodu a Norrisa.

Do konca šampionátu ostáva ešte sedem súťažných víkendov. Nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 5. októbra v Singapure.

