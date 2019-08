Syn speváka Brucea Springsteena bude hasičom v New Jersey

Na archívnej snímke americký spevák a hudobník Bruce Springsteen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jersey City 2. augusta (TASR) - Najmladší syn amerického speváka a skladateľa Brucea Springsteena sa stane hasičom v meste Jersey City v štáte New Jersey. Uviedla to vo štvrtok Springsteenova manželka Patti Scialfová, píše agentúra AP.Scialfová zagratulovala synovi Samuelovi Ryanovi na Instagrame, kde napísala:Odkázala mu, aby si dával pozor, i to, žeDvadsaťpäťročný Samuel Ryan zložil skúšku civilnej služby v marci, aby sa mohol stať požiarnikom v druhom najväčšom meste v štáte New Jersey. Predtým bol dobrovoľným hasičom v meste Colts Neck.Springsteen a Scialfová majú okrem Samuela Ryana ďalšie dve deti.