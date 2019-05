Syndróm karpálneho tunela je najčastejšou chorobou z povolania v SR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 30. mája (TASR) - Syndróm karpálneho tunela postihujúci zápästie a ruku patrí medzi nebezpečne rozširujúce sa civilizačné ochorenie na Slovensku. Týka sa najmä manuálne pracujúcich. Okrem šičiek, baníkov a ďalších profesií čoraz viac postihuje administratívnych pracovníkov, ktorí používajú počítač."Ruka prináša do mozgu ohromné množstvo informácií, je to nesmierne dôležitý orgán. Počítačová technika cez prsty rúk dáva všetky signály. Ak je nerv v úžine karpálneho tunela v dlaňovej časti postihnutý, nevieme robiť určité činnosti. Tento stredový nerv obalený deviatimi šľachami je dôležitý senzor pre mozog. Pri jednostrannom zaťažení spôsobuje tŕpnutie a bolesti prstov, nastáva porucha ich citlivosti a obratnosti," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave chirurg, traumatológ a člen Výboru Slovenskej spoločnosti chirurgie ruky Jaroslav Cigaňák.Pri bolestivých príznakoch je potrebná diagnostika. Okrem bežného fyzikálneho vyšetrenia niekedy aj sonografické, neurologické a ďalšie odborné vyšetrenia."Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií syndróm karpálneho tunela bol v roku 2017 najčastejšou chorobou z povolania. Preťaženie a stlačenie svalov spôsobuje ich štrukturálne zmeny a môže dôjsť aj k strate zamestnania," uviedla fyzioterapeutka, členka Slovenskej komory fyzioterapeutov, Českej pediatrickej spoločnosti a Medzinárodného inštitútu McKenzie Lucia Merceková.Zároveň pripomenula dôležitosť prevencie pred ochorením cvičením ruky či jej zmenou polohy pri práci s počítačom. Fyzioterapická liečba je vhodná aj po operácii. Tá je možná otvorenou metódou a v súčasnosti čoraz viac uplatňovanou endoskopickou operáciou, ktorá výrazne skracuje hojenie, celkovú rekonvalescenciu a tým aj skorší nástup do práce."Pre túto modernú, kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť sme od začiatku roka pre našich poistencov zazmluvnili endoskopickú operáciu syndrómu karpálneho tunela vo všetkých chirurgických 118 zariadeniach jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Nerobia ju však všade, pretože si vyžaduje materiálne a personálne dovybavenie," informovala členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne Elena Májeková.