Trvalý dážď postupne ustáva, s búrkami treba naďalej počítať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 30. mája (TASR) – Trvalé zrážky od juhovýchodu Slovenska postupne ustávajú, pričom tento vývoj by mal pokračovať aj popoludní. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.Najviac podľa jeho informácií napršalo na východe a juhu Slovenska, za uplynulých 24 hodín (do 11.00 h) ojedinele až okolo 40 milimetrov. Naopak, najmenej na severozápade, kam sa zrážkové pásmo dostalo len nedávno."Trvalé zrážky, aké sme zaznamenali dnes, už v najbližších dňoch neočakávame,” dodávajú meteorológovia s tým, že sa naďalej budú vyskytovať prehánky a búrky, no aj tých bude do konca týždňa menej. "Budúci týždeň však s nimi treba počítať na viacerých miestach," uzavrel SHMÚ.