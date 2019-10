Sýrske jednotky vstúpili do mesta Tal Tamr

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 14. októbra (TASR) - Sýrske vládne jednotky vstúpili v pondelok ráno do mesta Tal Tamr, ktoré sa nachádza na severe Sýrie blízko tureckých hraníc. Informovala o tom v pondelok sýrska vládna tlačová agentúra SANA. Dodala, že sýrska armáda sa presunula do tejto oblasti, aby "čelila tureckej agresii".V agentúrnej správe sa konštatuje, že miestni obyvatelia vládnych vojakov vítali. V správe sa neuvádza, z akej lokality sa vládni vojaci presunuli.Presun vládnych síl smerom k mestu Tal Tamr prišiel deň po tom, čo sýrski Kurdi oznámili, že sa s velením sýrskych vládnych síl dohodli na tom, že im vládni vojaci pomôžu odraziť tureckú inváziu. Ako konštatovala agentúra AFP, ide o hlavný prelom v budovaní spojenectiev, ku ktorému došlo po tom, čo prezident USA Donald Trump v nedeľu nariadil odsun všetkých amerických jednotiek z pohraničného priestoru na severe Sýrie.Americký minister obrany Mark Esper v nedeľu neuviedol presný počet amerických vojakov, ktorí sever krajiny opustia, no povedal, že väčšina z 1000 príslušníkov sa z oblasti stiahne tak rýchlo, ako to bude možné. Turecko podľa Espera plánuje rozšíriť útoky ďalej smerom na juh a na západ.Turecké ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že počas ofenzívy proti kurdským bojovníkom v Sýrii získalo pod kontrolu strategicky významnú diaľnicu. Turecko takisto uviedlo, že sa spolu so spojencami zmocnilo sýrskeho mesta Tal Abjad, ktoré leží na hraniciach, uviedla agentúra AFP.