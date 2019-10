Envirorezort by mal mať v roku 2020 k dispozícii 455 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR by malo mať v roku 2020 k dispozícii 455 miliónov eur. Rozpočtové prostriedky by mali tvoriť vyše 74,5 milióna eur, zvyšných 381 miliónov eur predstavujú výdavky Európskej únie (EÚ) a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 celkové výdavky klesnú o 15,8 percenta. Dôvodom poklesu je nižšia alokácia výdavkov EÚ a spolufinancovania v rámci 3. programového obdobia MŽP.Kapitálové výdavky by mali klesnúť o 75,5 percenta, čo je 2,87 milióna eur. Súvisí to s jednorazovým zohľadnením výdavkov v roku 2019 určených na výkup pozemkov v chránených oblastiach a tiež obnovu majetku štátu.Výdavky MŽP sú rozdelené do ôsmich kategórií podľa oblastí, do ktorých smerujú. Ide o vodné hospodárstvo, ochranu ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochranu prírody a krajiny, riadenie rizík a mimoriadnych udalostí, nízkouhlíkové hospodárstvo, podporu IT systémov a administratívu. Najväčšie výdavky sa očakávajú v oblasti vodného hospodárstva.