Sýrsky prezident Asad udelil amnestiu dezertérom z armády

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 9. októbra (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad udelil všeobecnú amnestiu armádnym dezertérom nachádzajúcim sa v Sýrii i v zahraničí. Informovala o tom v utorok agentúra AP.Podľa dekrétu, ktorý v utorok zverejnili štátne média, sa táto amnestia nevzťahuje naa tých, ktorí sú na úteku a nevydajú sa do rúk úradom. Armádni dezertéri zdržiavajúci sa v krajine na to majú štyri mesiace, tí v zahraničí dostali lehotu šesť mesiacov.Ako dodala AP, amnestia môže podporiť návrat utečencov do Sýrie. Mnohí z nich sa totiž obávali perzekúcií, pretože sa ocitli na čiernych zoznamoch.Vládnym zložkám podporovaným spojencami Asada sa v uplynulom roku podarilo ovládnuť rozsiahle oblasti krajiny, ktoré predtým kontrolovali protivládni povstalci, vrátane oblastí južnej Sýrie a predmestí metropoly Damask.Ohnisko bojov vládnych zložiek proti extrémistom z militantnej organizácie Islamský štát (IS) a ďalším povstalcom sa aktuálne presunulo do provincie Idlib na severozápade krajiny.