Webový vyhľadávač ponúkol RWE, že odkúpi zvyšok Hambašského lesa

Berlín 9. októbra (TASR) - Webový vyhľadávač Ecosia so sídlom v nemeckom Berlíne, ktorý drvivú väčšinu svojich príjmov z reklamy dáva na projekty ochrany prírody vrátane výsadby stromov, navrhol, že odkúpi zvyšnú časť starobylého Hambašského lesa (Hambacher Forst), kde hrozí výrub kvôli ťažbe hnedého uhlia energetickou firmou RWE. V utorok o tom informovala agentúra DPA.Spoločnosť Ecosia poslala v utorok skoro ráno majiteľom firmy RWE fax s ponukou na milión eur za zvyšných 200 hektárov Hambašského lesa v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, oznámila Genica Schäfgenová z Ecosie.Odfaxovaná ponuka adresovaná šéfovi RWE Rolfovi Martinovi Schmitzovi, do ktorej mala možnosť nahliadnuť aj agentúra DPA, platí do 31. októbra.Plány energetického koncernu RWE vyrúbať zvyšok Hambašského lesa kvôli ťažbe hnedého uhlia viedli k obrovským protestom. Správny súd v nemeckom meste Münster v piatok 5. októbra nariadil pozastavenie výrubu na podnet environmentálnej mimovládnej organizácie BUND, ktorá v sťažnosti argumentovala, že územie Hambašského lesa pri Kolíne nad Rýnom spĺňa kritériá na ochranu podľa príslušnej európskej smernice, pričom poukázala na tamojšiu populáciu chráneného druhu netopierov.Súd oznámil, že vzhľadom na rozsah priloženej dokumentácie a zložitosť právnych otázok nie je možné tento prípad riešiť v zrýchlenom konaní, rozhodol však o pozastavení výrubu, aby nedošlo k nezvratnej zmene skutkového stavu.Výkonný riaditeľ Ecosie Christian Kroll napísal šéfovi RWE Schmitzovi:Webový vyhľadávač Ecosia uvádza, že má osem miliónov užívateľov. Drvivú väčšinu svojich ziskov dáva na ochranárske projekty a financuje ich, vrátane spomínaného vysádzania stromov. Peniaze dáva tiež do rezervného fondu, z ktorého prišla aj ponuka na kúpu zvyšku Hambašského lesa, spresnila pre DPA Schäfgenová.Ecosia ďalej oznámila, že svoju ponuku postavila na tom, čo predchodca RWE zaplatil na územie v 70. rokoch 20. storočia, teda sumu rovnajúcu sa dnešným 500.000 eurám.Hambašský les, medzi mestami Kolín nad Rýnom a Aachen, je domovom stáročných dubov i bukov a žijú v ňom tiež napríklad chránené druhy viacerých zvierat, medzi nimi i netopierov. Z pôvodného 4100-hektárového pralesa zostalo v súčasnosti len asi 200 hektárov zalesnenej plochy. Od roku 1978 bol totiž les postupne vyrúbaný kvôli rozširovaniu hnedouhoľnej bane Hambach spoločnosti RWE.