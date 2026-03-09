|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 9.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Františka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Systém eKasa je povinný nielen pre podnikateľov, ale aj pri predaji z dvora. Od mája musí každý prijímať aj bezhotovostné platby
Tagy: EKasa Grant Thornton PR
Od 1. januára 2026 nadobudol účinnosť nový zákon o evidencii tržieb, ktorý rozšíril povinnosť evidovať tržby za tovar alebo služby (systém eKasa) na všetok predaj tovaru a poskytovanie služieb s takzvaným ...
Zdieľať
9.3.2026 (SITA.sk) - Od 1. januára 2026 nadobudol účinnosť nový zákon o evidencii tržieb, ktorý rozšíril povinnosť evidovať tržby za tovar alebo služby (systém eKasa) na všetok predaj tovaru a poskytovanie služieb s takzvaným miestom predaja. Výnimku majú len predaj a služby na diaľku alebo na faktúru. Zároveň bude od 1. mája 2026 platiť povinnosť umožniť platiť bezhotovostne QR kódom alebo kartou, mobilom či smart hodinkami. Pri poruchách pokladne či výpadku mobilného signálu sa sprísnili povinnosti predajcov.
Pôvodne mali QR platby prísť do praxe 1. marca 2026, nedávnou novelou Zákona o bankách, ktorú 18.2. podpísal prezident, sa však terín posunul na 1. máj 2026.
Pri každej platbe presahujúcej 1 euro musí mať kupujúci možnosť platiť bezhotovostne (kartou, mobilom alebo hodinkami), a to buď cez platobný POS terminál lebo formou QR platby. QR platby a bezhotovostné platby sú podľa zákona rovnocenné a navzájom substituovateľné. "Ak predávajúci umožňuje platiť cez platobný terminál, nemusí umožňovať platbu QR kódom a naopak. Pre podnikateľov to prináša možnosť úspory, keďže z QR platieb by nemali platiť žiadne poplatky, kým pri POS termináloch platia okrem fixnej sumy za nájom aj 1,5-2 % poplatok z každej platby," vysvetľuje Verner Hakoš, odborník na dane poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Nesplnenie tejto povinnosti môže viesť k významným sankciám až do 40 tisíc eur.
Povinnosť viesť elektronickú evidenciu pri predaj sa týka prakticky každého poskytovateľa služieb a predajcu tovaru. Nový zákon namiesto o podnikateľoch hovorí o predávajúcich, za ktorých sa podľa nového zákona považujú fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce činnosť, ktorá napĺňa znaky podnikania alebo samostatnej zárobkovej činnosti. "Ak sa predaj alebo poskytovanie služby deje opakovane na fixnom predajnom mieste a platí sa v hotovosti alebo bezhotovostne, vzniká povinnosť evidovať tržby. Popri fyzickej registračnej pokladnici sa na to dá využiť online, virtuálna alebo softvérová online registračná pokladnica," hovorí Verner Hakoš z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Nový zákon zavádza aj povinnosť umiestniť na predajnom mieste oznámenie o povinnosti používať pokladnicu eKasa. Text oznámenia je záväzný, pričom formát a umiestnenie sú odporúčané.
Povinný text na predajnom mieste: Predávajúci má povinnosť prijatú tržbu evidovať v pokladnici a kupujúcemu odovzdať pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení.
Samotný pokladničný doklad musí mať po novom konkrétne náležitosti:
"Predávajúci už nebudú musieť tlačiť papierové doklady, ak bude kupujúci súhlasiť s elektronickým dokladom zaslaným na mail," hovorí V. Hakoš. Zákazník si môže pravosť dokladu z eKasa overiť prostredníctvom overovacieho systému Finančnej správy SR, a to naskenovaním QR kódu alebo zadaním údajov z pokladničného dokladu.
Zákon po novom ukladá povinnosť bez zbytočného odkladu oznámiť poruchu registračnej pokladnice priamo finančnému riaditeľstvu, a to prostredníctvom predpísaného formulára, pričom v minulosti sa poruchy hlásili servisnej organizácií. V prípade poruchy sa rovnako ako v minulosti vyhotovuje paragón v dvoch vyhotoveniach – originál odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponechá. "Kým predtým sa porucha pokladnice nahlasovala servisnej organizácii, teraz sa nahlasuje priamo Finančnej správe, ktorá sa prísnejšie zameriava na kontrolu povinnosti pri nahlasovaní takýchto udalostí," hovorí Verner Hakoš z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Nový zákon, podobne ako pôvodná právna úprava, počíta aj s viacerými výnimkami. Povinnosť evidencie tržieb sa nevzťahuje napríklad na niektoré činnosti vykonávané osobami so zdravotným postihnutím (ZŤP), na predaj vo vysokohorských a horských chatách, na predaj prostredníctvom predajných automatov, na predaj tovaru v rámci doplnkových služieb v leteckej doprave, ako aj na vybrané služby súvisiace s dodávkou energií.
Živnostník – elektrikár poskytuje služby u zákazníkov a za práce vystavuje faktúru, ktorú zákazníci uhrádzajú prevodom na bankový účet. Platby sú prijímané výlučne bezhotovostne. V tomto prípade nevzniká povinnosť evidovať tržby v pokladnici eKasa.
Slovenský podnikateľ poskytuje digitálne služby klientom v zahraničí a platby prijíma výlučne bankovým prevodom na základe vystavených faktúr. Keďže nejde o predaj na predajnom mieste a tržby sú prijímané bezhotovostne, povinnosť evidencie v eKasa sa na tieto tržby nevzťahuje.
Prevádzkovateľ kaviarne prijíma platby v hotovosti aj platobnou kartou. Keďže ide o predaj na predajnom mieste a tržby sú prijímané v hotovosti aj bezhotovostne, vzniká mu povinnosť evidovať všetky tržby v systéme eKasa.
Prevádzkovateľ kaderníctva poskytuje služby priamo v prevádzke a prijíma úhrady len v hotovosti. Keďže ide o poskytnutie služby na predajnom mieste a tržby sú prijímané v hotovosti, vzniká mu povinnosť evidovať všetky tržby v systéme eKasa. Od 1. mája 2026 musí zároveň umožniť bezhotovostnú platbu – napríklad kartou, mobilom alebo prostredníctvom QR kódu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Systém eKasa je povinný nielen pre podnikateľov, ale aj pri predaji z dvora. Od mája musí každý prijímať aj bezhotovostné platby © SITA Všetky práva vyhradené.
Bezhotovostné a QR platby
Pôvodne mali QR platby prísť do praxe 1. marca 2026, nedávnou novelou Zákona o bankách, ktorú 18.2. podpísal prezident, sa však terín posunul na 1. máj 2026.
Pri každej platbe presahujúcej 1 euro musí mať kupujúci možnosť platiť bezhotovostne (kartou, mobilom alebo hodinkami), a to buď cez platobný POS terminál lebo formou QR platby. QR platby a bezhotovostné platby sú podľa zákona rovnocenné a navzájom substituovateľné. "Ak predávajúci umožňuje platiť cez platobný terminál, nemusí umožňovať platbu QR kódom a naopak. Pre podnikateľov to prináša možnosť úspory, keďže z QR platieb by nemali platiť žiadne poplatky, kým pri POS termináloch platia okrem fixnej sumy za nájom aj 1,5-2 % poplatok z každej platby," vysvetľuje Verner Hakoš, odborník na dane poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Nesplnenie tejto povinnosti môže viesť k významným sankciám až do 40 tisíc eur.
Predávajúcim nie sú len podnikatelia s oprávnením, ale v podstate všetci poskytovatelia služieb a predajcovia tovaru
Povinnosť viesť elektronickú evidenciu pri predaj sa týka prakticky každého poskytovateľa služieb a predajcu tovaru. Nový zákon namiesto o podnikateľoch hovorí o predávajúcich, za ktorých sa podľa nového zákona považujú fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce činnosť, ktorá napĺňa znaky podnikania alebo samostatnej zárobkovej činnosti. "Ak sa predaj alebo poskytovanie služby deje opakovane na fixnom predajnom mieste a platí sa v hotovosti alebo bezhotovostne, vzniká povinnosť evidovať tržby. Popri fyzickej registračnej pokladnici sa na to dá využiť online, virtuálna alebo softvérová online registračná pokladnica," hovorí Verner Hakoš z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Nový zákon zavádza aj povinnosť umiestniť na predajnom mieste oznámenie o povinnosti používať pokladnicu eKasa. Text oznámenia je záväzný, pričom formát a umiestnenie sú odporúčané.
Povinný text na predajnom mieste: Predávajúci má povinnosť prijatú tržbu evidovať v pokladnici a kupujúcemu odovzdať pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení.
Samotný pokladničný doklad musí mať po novom konkrétne náležitosti:
- jednoznačný identifikátor predávajúceho: IČ DPH alebo DIČ (registrovaní predajcovia) alebo iný identifikátor na základe žiadosti u správcu dane
- overovací kód predávajúceho (kombinácia písmen a číslic v dĺžke 44 znakov )- príklad:OKP: 11d8f03b-42a22c79-a5c52708-85c53425-c75bd9ed
- jasné označenie tovaru alebo služby:
- správne: Jablká Golden Delicious 3 kg
- nesprávne: JGD 3 kg
- čitateľný QR kód (po oskenovaní smeruje na portál Finančnej správy)
- identifikátor pokladničného dokladu UID pri vrátení tovaru alebo oprave evidovanej položky
"Predávajúci už nebudú musieť tlačiť papierové doklady, ak bude kupujúci súhlasiť s elektronickým dokladom zaslaným na mail," hovorí V. Hakoš. Zákazník si môže pravosť dokladu z eKasa overiť prostredníctvom overovacieho systému Finančnej správy SR, a to naskenovaním QR kódu alebo zadaním údajov z pokladničného dokladu.
Pri poruche pokladnice pribudli nové povinnosti
Zákon po novom ukladá povinnosť bez zbytočného odkladu oznámiť poruchu registračnej pokladnice priamo finančnému riaditeľstvu, a to prostredníctvom predpísaného formulára, pričom v minulosti sa poruchy hlásili servisnej organizácií. V prípade poruchy sa rovnako ako v minulosti vyhotovuje paragón v dvoch vyhotoveniach – originál odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponechá. "Kým predtým sa porucha pokladnice nahlasovala servisnej organizácii, teraz sa nahlasuje priamo Finančnej správe, ktorá sa prísnejšie zameriava na kontrolu povinnosti pri nahlasovaní takýchto udalostí," hovorí Verner Hakoš z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Toto sú výnimky z povinnosti evidencie
Nový zákon, podobne ako pôvodná právna úprava, počíta aj s viacerými výnimkami. Povinnosť evidencie tržieb sa nevzťahuje napríklad na niektoré činnosti vykonávané osobami so zdravotným postihnutím (ZŤP), na predaj vo vysokohorských a horských chatách, na predaj prostredníctvom predajných automatov, na predaj tovaru v rámci doplnkových služieb v leteckej doprave, ako aj na vybrané služby súvisiace s dodávkou energií.
Toto sú časté chyby v praxi
- Nesprávne posúdenie, či ide o predajné miesto
Chybou je domnievať sa, že ak ide o službu vykonávanú "v teréne", povinnosť eKasa automaticky nevzniká. Ak je tržba prijatá na mieste výkonu služby, ide o predajné miesto a tržbu je potrebné evidovať.
- Mylný názor, že platba kartou sa neeviduje v eKasa
Zákon výslovne považuje bezhotovostné platby kartou, mobilom alebo iným obdobným prostriedkom za platby nahrádzajúce hotovosť. Ak sú prijaté na predajnom mieste, musia byť zaevidované v systéme eKasa rovnako ako hotovosť.
- Ak nebudem akceptovať od 1. mája 2026 bezhotovostné platby, nič mi nehrozí
Od uvedeného dátumu musí predávajúci umožniť bezhotovostnú platbu. Ak nie je k dispozícii platobný terminál, zákon umožňuje splniť túto povinnosť aj prostredníctvom QR platby. To znamená, že na každom mieste s mobilným signálom musí byť možnosť platiť bezhotovostne.
- Podcenenie sankcií
Nový zákon výrazne sprísňuje sankčný režim. Pokuty sú vysoké, splatné v krátkej lehote a odvolanie nemá odkladný účinok. V praxi to znamená okamžitý finančný dopad na podnikateľa, a to aj pri formálnych pochybeniach. Najvyššou pokutou je 40-tisíc eur a zákaz činnosti predaja tovaru alebo služby.
Kto nemá povinnosť evidovať tržby v systéme eKasa
Remeselník fakturujúci služby
Živnostník – elektrikár poskytuje služby u zákazníkov a za práce vystavuje faktúru, ktorú zákazníci uhrádzajú prevodom na bankový účet. Platby sú prijímané výlučne bezhotovostne. V tomto prípade nevzniká povinnosť evidovať tržby v pokladnici eKasa.
Online služby so zahraničnými klientmi
Slovenský podnikateľ poskytuje digitálne služby klientom v zahraničí a platby prijíma výlučne bankovým prevodom na základe vystavených faktúr. Keďže nejde o predaj na predajnom mieste a tržby sú prijímané bezhotovostne, povinnosť evidencie v eKasa sa na tieto tržby nevzťahuje.
Kto má povinnosť evidovať tržby v systéme eKasa
Kaviareň v centre mesta
Prevádzkovateľ kaviarne prijíma platby v hotovosti aj platobnou kartou. Keďže ide o predaj na predajnom mieste a tržby sú prijímané v hotovosti aj bezhotovostne, vzniká mu povinnosť evidovať všetky tržby v systéme eKasa.
Kaderníctvo v mestskej prevádzke
Prevádzkovateľ kaderníctva poskytuje služby priamo v prevádzke a prijíma úhrady len v hotovosti. Keďže ide o poskytnutie služby na predajnom mieste a tržby sú prijímané v hotovosti, vzniká mu povinnosť evidovať všetky tržby v systéme eKasa. Od 1. mája 2026 musí zároveň umožniť bezhotovostnú platbu – napríklad kartou, mobilom alebo prostredníctvom QR kódu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Systém eKasa je povinný nielen pre podnikateľov, ale aj pri predaji z dvora. Od mája musí každý prijímať aj bezhotovostné platby © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: EKasa Grant Thornton PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Politológ by zrušenie voľby poštou zo zahraničia považoval za veľký krok späť, ako hlavnú motiváciu konania vlády vidí strach
Politológ by zrušenie voľby poštou zo zahraničia považoval za veľký krok späť, ako hlavnú motiváciu konania vlády vidí strach
<< predchádzajúci článok
Gašpar by mal byť vo väzbe, nie v televízii, tvrdí Matovič a spolu s Remišovou vyzýva opozíciu na bojkot diskusií – VIDEO
Gašpar by mal byť vo väzbe, nie v televízii, tvrdí Matovič a spolu s Remišovou vyzýva opozíciu na bojkot diskusií – VIDEO